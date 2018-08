Um auf die schwierige Lage der Ureinwohner der Welt aufmerksam zu machen, schufen die Vereinten Nationen vor gut zwei Jahrzehnten den Tag der Indigenen Völker jährlich am 9. August. Er wurde Ende 1994 von der UN-Vollversammlung in New York ins Leben gerufen, um die Rechte der indigenen Bevölkerung zu fördern und zu schützen. Gleichzeitig geht es darum, das Wissen und die Kenntnisse der Ureinwohner anzuerkennen.

Leider ist ihre Lage in vielen Regionen noch immer verzweifelt. Sie werden ausgegrenzt, sind täglich Opfer von Diskriminierung und Rassismus. Ihr Land wird nach wie vor dem Bergbau oder der Abholzung geopfert, wo es lukrativ ist.

Noch in den 80er-Jahren nannte man uns "Wilde" oder "Primitive". Angesichts des traurigen Zustandes der Natur an vielen Orten der Welt, wo sich die Menschen von ihrer Heimat entfremdet haben, ist dies eine geradezu lächerliche Sichtweise. Zu den etwa 5000 indigenen Völkern der Welt zählen bis zu 450 Millionen Menschen in 70 Ländern. Ihre Vorfahren lebten oft schon seit Jahrtausenden in ihren jeweiligen Heimatregionen. Der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-Moon, würdigte folgerichtig die Bedeutung der Ureinwohner als „Hüter der vielfältigsten Regionen dieser Erde“. Auch viele Umweltorganisationen wie der WWF haben längst erkannt, dass ihre Beteiligung entscheidend für den Naturschutz ist.

Das World Resources Institute hat in einer Studie nachgewiesen, dass Wälder in indigenem Gemeinschaftsbesitz in einem weitaus besserem Zustand sind als private oder staatliche Wälder. Das war für uns keine Überraschung. Auf internationalen Konferenzen betonen wir immer wieder, dass der Erhalt der Natur ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur ist.

Es wird auch in Zukunft unsere Aufgabe sein, Strategien und Lösungsvorschläge für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Umwelt zu liefern. Viele autochthone Völker wirtschaften seit Jahrhunderten nachhaltig – ein Gedanke, der im Rest der Welt erst nach und nach an Bedeutung gewinnt. Die Völker des Amazonas, jedes mit eigener Sprache, Kultur und Regierungssystem, leben mit ihrem Ökosystem, ohne es auszubeuten. Sie sind Teil des Waldes. Ihr Leben basiert auf Selbstbestimmung und Heimatverbundenheit.

Im Einklang mit der Natur leben – auf dieses einfache Grundprinzip so vieler indigener Völker müssen sich die vermeintlich modernen Gesellschaften dringend rückbesinnen. Nur dann ist die Menschheit noch zu retten.

Zur Person

Unser Gastautor

arbeitet für Coica, den Dachverband der Indigenen im Amazonas. Er hat sie auf der Klimakonferenz in Paris vertreten. Jintiach stammt aus Ecuador und gehört dem Volk der Shuar an.