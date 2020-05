Container stehen im Hafen von Qingdao. Nach der Corona-Krise braucht China weltweit Absatzmärkte. (DPA)

Als die Corona-Krise ausbrach, konnte sich die chinesische Führung ob der schnellen und zunächst als ambitioniert gelten Reaktion noch im Glanz der internationalen Anerkennung sonnen. Doch die Skeptiker, die schon damals der offiziellen Propaganda nicht glauben wollten, behielten Recht. Peking geht inzwischen dünnhäutig und aggressiv gegen jede Darstellung vor, dass das Virus von seinem Territorium aus die Welt verseucht hat. Warum die Führung dabei sogar eine tiefe Verärgerung der europäischen Partner in Kauf nimmt, die sich – ganz im Gegensatz zum amerikanischen Präsidenten – immer noch vornehm mit Schuldzuweisungen zurückhalten, ist unverständlich.

Das Verhalten legt Vermutungen nahe, die nicht zu Gunsten Pekings ausgehen können: Entweder man hat doch große Angst vor einer internationalen Untersuchung, obwohl Peking ihr inzwischen zugestimmt hat – warum auch immer. Oder man fürchtet, dass die glorreich inszenierte Bekämpfung des Coronavirus in der Ausgangsprovinz Wuhan sich als reine Propaganda herausstellen würde. In beiden Fällen stünden nicht nur lokale oder regionale Parteifunktionäre als Schuldige da, sondern auch Staatschef Xi Jinping selbst. Mit allen damit verbundenen Konsequenzen für den Mann, dessen Ruf als „überragender Führer“ eben doch mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat.

Die EU-Zentrale in Brüssel gibt allerdings bei dem Streit um einen Zeitungsbeitrag ihrer 27 diplomatischen Vertreter vor Ort keine überzeugende Figur ab. Denn die Bereitwilligkeit, mit der man sich von den Zensurbehörden vorschreiben ließ, was die EU-Botschafter in einem Zeitungsbeitrag schreiben durften und was nicht, hinterlässt den höchst unguten Eindruck von Opportunismus. Während der von der EU so heftig kritisierte amerikanische Präsident seine Position in den kommenden Handelsgesprächen durch massiven Druck auf Peking zu verbessern versucht, kuscht die EU lieber. Es sind zwei Wege mit demselben Ziel: Auch die Union braucht den möglichst ungehinderten Zugang zum chinesischen Markt, wenn sie nach der Krise wieder auf die Füße kommen will.

Dabei muss sich der Auswärtige Dienst der Gemeinschaft darüber im Klaren sein, welch schiefes Bild entsteht, wenn man zwar bei Gesprächen auf höchster Ebene Grundwerte wie die Pressefreiheit einfordert, die Zensur eines einfachen Zeitungsartikels aber dann doch hinnimmt. Für Europa steht viel Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, die es gerade dann beweisen muss, wenn man auf Widerstand trifft. Tatsächlich hat die EU gerade jetzt dafür jetzt nämlich gute Chancen. Chinas Wirtschaft ist beispiellos eingebrochen. In Peking braucht man nicht nur das Wiederanlaufen der Unternehmen, sondern auch die Partner – für lukrative Joint Ventures und als Absatzmarkt. Xi Jinping ahnt, dass der ökonomische Erfolg des Riesenreiches im Moment alles andere als ein Selbstläufer ist. Deshalb wird er alles für ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten ebenso wie für gute Beziehungen zu den Europäern tun. In dieser Situation muss sich Peking bewegen. Aber dazu ist es eine Europäische Union gefordert, die selbstbewusst ist und das zur Verständigung auf gleiche Grundlagen und Werte zu nutzen versteht.

Im Europäischen Parlament wird bereits in allen Fraktionen intensiv darüber nachgedacht, wie die Handelskontrakte und -verträge in Zukunft aussehen. Dabei spielen eben solche Werte als Auflagen eine zentrale Rolle. Denn es reicht nicht, Produktionsbedingungen nachhaltig zu machen, es müssen auch Arbeitnehmerrechte gelten, die zumindest perspektivisch den europäischen angeglichen werden. Arbeitsschutz kann nicht länger ein Fremdwort sein. Von anderen demokratischen Grundlagen einer Gesellschaft ganz zu schweigen. Aber die EU darf eben nicht den Fehler machen, solche Forderungen nur gegenüber kleinen, letztlich sogar wehrlosen Staaten wie Bangladesch zu erheben. Sie wird diese hohen – aber eigentlich selbstverständlichen – Forderungen auch gegenüber China einfordern müssen. Der Kotau vor Peking, den man sich jetzt geleistet hat, ist dazu in jeder Hinsicht unangemessen.