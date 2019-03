Kein Platz für Krawallmacher: In Bahnen, auf Bahnhöfen und in der Gesellschaft erstrecht nicht, findet Gastautor Klaus-Dieter Hommel. (dpa)

Die Zahlen machen fassungslos. 2624 Mal im vergangenen Jahr sind Beschäftigte der Deutschen Bahn Opfer von Übergriffen geworden, das sind mehr als sieben Übergriffe am Tag. Es wird geschubst, gespuckt, geschlagen. Fassungslos macht auch das Spektrum der Waffen und Gegenstände, die verwendet werden: Flaschen, Messer, Laserpointer, Steine ... Seit die Deutsche Bahn diese Vorgänge zentral erfasst, seit 2013, hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Natürlich gibt es auch eine hohe Dunkelziffer. Aus vielen Gesprächen mit unseren Kolleginnen und Kollegen wissen wir, dass es in den Zügen der nicht-bundeseigenen Eisenbahnen (die bisher keine Statistiken führen), nicht minder gefährlich für die Beschäftigten zugeht.

Beschäftigte berichten auch, dass Problemgruppen heute nicht mehr eindeutig definiert werden können. Dass alkoholisierte Fußballfans ein Gefahrenpotenzial haben, ist plausibel. Aber selbst Anzugträger in der ersten Klasse werden plötzlich ausfällig und aggressiv.

Darin spiegeln sich gesellschaftliche Trends. Termindruck und Hetze lassen die Nerven immer dünner werden. Das Zugpersonal wird oft zum Blitzableiter. Und wir erleben zugleich eine Verrohung der Gesellschaft. Offenbar sehen immer mehr Menschen Gewalt als ein legitimes Mittel, ihr vermeintliches Recht durchzusetzen.

Für die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen ist zuerst der Arbeitgeber verantwortlich. Die Arbeitgeber müssen betroffene Beschäftigte unterstützen. Sie müssen klar machen, dass jeder Angriff auf einen Beschäftigten auch ein Angriff auf das Unternehmen ist. Wir verkennen nicht, dass die Deutsche Bahn bereits einiges getan hat, nicht zuletzt auf Initiative unserer Gewerkschaft hin. Einigen Führungskräften vor Ort mangelt es aber offensichtlich noch immer an der nötigen Sensibilität.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft unterstützt alle Maßnahmen, die dazu angetan sind, die Sicherheit für Beschäftigte (und für die Kunden!) in Zügen, Bussen und Bahnhöfen zu erhöhen.

Deswegen haben wir den Pilotversuch, in dem Kundenbetreuerinnen und -betreuer in Regionalzügen mit Bodycams ausgestattet werden sollen, gefordert. Mehr als 99,9 Prozent unserer Kundinnen und Kunden sind friedlich und haben den gleichen Wunsch wie unsere Kolleginnen und Kollegen auch: Sicher von A nach B zu kommen. Es wird Zeit, dass sich die Zugfahrer und die Eisenbahner zusammentun und deutlich zeigen, dass für Gewalt kein Platz ist – weder in Zügen, an Bahnhöfen, in Bussen noch in unserer Gesellschaft.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit 2010 Vize-Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Er lernte ab 1978 bei der Deutschen Reichsbahn, studierte später berufsbegleitend Verkehrskybernetik.