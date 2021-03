Auf einem Monitor in der Staatskanzlei sind bei der Video-Schaltkonferenz zur Entwicklung der Corona-Pandemie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Michael Müller (SPD), der Regierende Bürgermeister von Berlin, zu sehen. (Jens Büttner/dpa)

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den bestehenden Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März zu verlängern. Zugleich soll aber auch ein Stufenplan für Öffnungsschritte greifen. Das war Mittwochnacht das Ergebnis der zwischenzeitlich unterbrochenen Verhandlungen zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten. Nach der längeren Unterbrechung der Verhandlungen am späten Abend einigten sich Bund und Länder zudem darauf, Öffnungsschritte etwa für den Einzelhandel nicht mehr an eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 zu knüpfen, wie es in einer Beschlussvorlage vom Mittwochmorgen geheißen hatte. Stattdessen sollen Lockerungen entweder beim Wert 50 oder aber sogar bei dem Wert 100 begonnen werden können, wenn zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden.

In dem Entwurf von Mittwochnacht heißt es nun: „Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz 14 Tage lang nach dem Inkrafttreten des dritten Öffnungsschritts landesweit oder regional stabil bei unter 50 Neuinfektionen bleibt, kann das Land entsprechend landesweit oder regional folgende weitere Öffnungen vorsehen.“ Genannt werden die Öffnung der Außengastronomie, von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Auch der „kontaktfreie“ Sport im Innenbereich soll dann möglich werden sowie Kontaktsport im Außenbereich. Ein fünfter Öffnungsschritt sieht dann bei diesen Inzidenzen nach weiteren 14 Tagen die Öffnung des Einzelhandels vor.

Wie die Ordnungsbehörden diese – nach Regionen unterschiedlichen – Richtwertekontrollieren und durchsetzen wollen, ist fraglich. Auf die Frage, wie die ohnehin stark belasteten Gesundheitsämter eine Inzidenz über 100 handhaben sollen, antwortete das Bundesgesundheitsministerium, dies hänge von deren Ausstattung ab. „Die arbeiten derzeit am Anschlag.“ Schon jetzt seien Zahlen über 50 schwer zu handhaben.

Laut Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war das Thema Impfungen der zentrale Diskussionspunkt der Gespräche. „Impfen ist der Weg hinaus aus der Pandemie“, sagte Merkel kurz vor Mitternacht in der Pressekonferenz – das schlägt sich in den Beschlüssen nieder. Unter anderem solle „die Belieferung der Hausärzte etabliert werden. Wir müssen so schnell wie möglich den Impfstoff an die Menschen bringen“.

Ab April sollen die 60.000 Hausärzte Impfungen verabreichen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will dazu ab März eine Pilotphase einleiten. Voraussetzung ist allerdings, dass ausreichend Impfstoff für die Verteilung in der Fläche zur Verfügung steht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll angeregt haben, zusätzlich so schnell wie möglich alle Ärzte einzubeziehen, also neben niedergelassenen Hausärzten auch Betriebsärzte, Krankenhausmediziner sowie Schulärzte.

Ein strittiger Punkt war die Teststrategie. Anders als ursprünglich geplant soll es keine Testpflicht für Angestellte geben. Unternehmen werden lediglich darauf verwiesen, ihren Beschäftigten als „gesamtgesellschaftlichen Beitrag“ pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest zu machen. Corona-Schnelltests zur privaten Selbstanwendung sollen ab Sonnabend in Deutschland in den freien Verkauf kommen. Ab Montag gebe es laut Merkel zudem den Anspruch auf einen Schnelltest pro Person und Woche geben, den geschultes Personal etwa in Testzentren oder Praxen abnimmt.

Merkel und ihr Kanzleramtsminister Helge Braun hatten vor dem Treffen in zahllosen Gesprächen vor Lockerungen gewarnt. Doch die Länderchefs, die deutlich stärker den Druck der Kommunen und der Bürger spüren, wollten sichtbare Erleichterungen präsentieren. Gesundheits- und Wirtschaftsexperten warnen, dass die Coronazahlen mit den Lockerungen wieder erheblich steigen könnten. Aus den vorangegangenen Wellen wisse man, dass ab der Inzidenz von 100 die Intensivstationen binnen zwei Wochen wieder überfüllt seien.

Die Obfrau der Grünen im Gesundheitsausschuss, Kirsten Kappert-Gonther, kritisiert die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. „Es darf nicht der zweite Schritt vor dem ersten gemacht werden, sonst riskieren wir eine dritte Welle“, sagte die Bremer Bundestagsabgeordnete dem WESER-KURIER. Die Menschen bräuchten mehr Verlässlichkeit, auch weil nach einem Jahr der seelische Druck hoch sei. Die Bundesregierung habe ausreichend Zeit gehabt, einen abgestimmten und nachvollziehbaren Stufenplan zu erarbeiten.

Die Bremer Linke-Abgeordnete Doris Achelwilm kritisierte, Bund und Länder versäumten erneut, überfällige soziale Absicherungen zu beschließen. „Da, wo es drauf ankommt, bleiben Kurzarbeitergeld und andere Hilfen zu niedrig, während große Konzerne Dividenden erhöhen“, sagt Achelwilm. Gesundheitsminister Spahn (CDU) versage bei Impftempo und Schnelltests.