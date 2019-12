Die Staats- und Regierungschefs nehmen an einem Roundtable-Meeting beim EU-Gipfel teil. Das Thema Kernenergie spaltet Gemeinschaft. (Yves Herman/dpa)

Das war zu befürchten. Auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft gerät die EU in einen Zielkonflikt. Denn ein nicht unerheblicher Teil jener 14 von 28 Mitgliedstaaten, die in ihrem Energiemix auch Atomstrom haben, wollen nicht darauf verzichten. Schließlich, so argumentierten sie in Brüssel, sei das ja nun die sauberste Energiequelle überhaupt. Dem muss man natürlich dann widersprechen, wenn man die Gesamtrechnung inklusive der Entsorgung solcher Meiler berücksichtigt.

Aber die kurzfristige Perspektive zählt. Und da erscheint den Regierungen vieler Staaten das, was sie haben, allemal billiger und einfacher als auf regenerative Energieträger umzusteigen. Zumal die Furcht vor Stromkosten, die wie in Deutschland aus dem Ruder laufen könnten, verbreitet und verständlich ist. Die Union aber schreibt längst einen steigenden Anteil alternativer Energiegewinnung vor. Das kostet bereits etliche Milliarden, die die Länder schon jetzt nicht haben. Wenn nun noch der sogenannte Green Deal dazukommt, wissen etliche Regierungen nicht weiter. Dabei hat Brüssel nur wenige Möglichkeiten, denn über ihren nationalen Energiemix bestimmen die Länder selbst.