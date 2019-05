Wolodymyr Selenskyj, neuer Präsident der Ukraine, schwört während seiner Vereidigung auf die Bibel. (Efrem Lukatsky/dpa)

Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen – wenn das die ersten Amtshandlungen eines frisch gekürten Präsidenten sind, schwant einem erst einmal nichts Gutes. Hat in der ohnehin hart geprüften Ukraine nun auch noch ein Komiker geputscht? Zum Glück nicht: Spätestens im Oktober hätten ohnehin Wahlen angestanden. Wolodymyr Selenskyj will einfach etwas früher seine neue Partei „Diener des Volkes“ als Machtbasis im Parlament haben. Das ist nicht undemokratisch, sondern vernünftig, wenn man nicht bloß repräsentieren, sondern auch gestalten will.

Und Selenskyj will: Er ringt um Reformen und um Frieden mit Russland, kämpft gegen Korruption und Bürokratie. Furchtlos legt er sich gleich am ersten Tag mit den alten Mächten an: Das umstrittene Sprachengesetz, das den Konflikt mit Russland unnötig verschärft, ignoriert er – auf Russisch. Mit den moskautreuen Rebellen will er direkt verhandeln. Gleichwohl lässt er nie einen Zweifel, dass er die Zukunftsperspektive im Westen sieht. Dieses Land, flächenmäßig größer als Frankreich und fast so bevölkerungsreich wie Spanien, darf die EU nicht links liegen lassen. Nie gab es mehr Gründe, ihm jede Hilfe zu gewähren.