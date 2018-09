Künftig verknotet wie diese beiden Plastiktüten? Die Banken haben der Fusion von Kaufhof und Karstadt zugestimmt. (Frank Thomas Koch)

Über Jahrzehnte haben sie das Bild deutscher Fußgängerzonen geprägt: Die Warenhäuser Kaufhof und Karstadt sind für viele eine Institution. Auch in Bremen, wo die beiden Gebäude einander unmittelbar gegenüber stehen, gibt es zahlreiche Kunden, für die ein Abstecher in eines der beiden Geschäfte zu einem Besuch der Innenstadt gehört. All das könnte sich bald ändern.

Die geplante Fusion von Karstadt und Kaufhof hat nun die vielleicht letzte große Hürde genommen. Die Banken haben dem Zusammenschluss der beiden Handelsketten nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ zugestimmt. Schon nächste Woche könnte die Bekanntgabe offiziell erfolgen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

5000 Arbeitsplätze sollen wegfallen

Bei dem mit roten Zahlen kämpfenden Kaufhof sollen der Zeitung zufolge im Zuge der Fusion etwa 5000 der noch verbliebenen knapp 20.000 Arbeitsplätze wegfallen. Allerdings sind diese Angaben umstritten. Eine mit den Vorgängen bei Kaufhof vertraute Person hielt die Zahl für viel zu hoch gegriffen. Die verbleibenden Mitarbeiter müssen sich dem Zeitungsbericht zufolge auf einen Sanierungstarifvertrag mit schlechteren Konditionen einstellen.

Bei Beschäftigten und der Gewerkschaft Verdi sorgten die Ankündigungen dennoch für erhebliche Unruhe – auch weil vieles unklar ist. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von Kaufhof, Uwe Hoepfl, sagt: „Es ist skandalös, als Vertretung der Beschäftigten über Medien erfahren zu müssen, dass angeblich 5000 Stellen gestrichen werden sollen.“ Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Karstadt, Jürgen Ettl, mahnt: „Es geht hier um Menschen.“ Verdi verlangte, Arbeitnehmervertreter unverzüglich in die Planungen einzubeziehen.

Was eine mögliche Fusion für Bremen und die Angestellten in der Hansestadt bedeuten könnte, dazu will sich am Donnerstag keines der beiden Häuser äußern. Zu unklar sei die Lage, heißt es vom Bremer Karstadt-Betriebsrat. Man wolle niemanden mit vorschnellen Äußerungen verunsichern. Auch der Betriebsrat der Kaufhof-Filiale ist zu keiner Stellungnahme bereit und verweist auf den Kölner Hauptsitz der Warenhauskette.

Unsicherheit in der Belegschaft ist groß

„Bislang sind weder die Beschäftigten noch die Gewerkschaften in den Vorgang einbezogen worden“, sagt Herbert Behrens, Einzelhandelsexperte beim Verdi Landesbezirk Niedersachsen-Bremen und Bundestagsmitglied für die Partei Die Linke. Das schüre Ängste. „Seitdem erste Gespräche angekündigt waren, ist die Unsicherheit in der Belegschaft groß. Es wird Zeit, dass die Beschäftigten ins Boot geholt werden.“

Der kanadische Kaufhof-Eigentümer Hudson‘s Bay Company (HBC) und der österreichische Karstadt-Eigner René Benko sprechen bereits seit Juni über eine mögliche Fusion der Kaufhausketten. Ein Bankenkonsortium unter Führung der LBBW hatte dabei allerdings ein gewichtiges Wort mitzureden, weil es mit einem milliardenschweren Immobilienkredit bei HBC engagiert ist.

Beide Warenhausketten leiden seit Jahren unter dem Siegeszug von Billiganbietern wie Primark und Online-Händlern wie Amazon oder Zalando. Ein Zusammenschluss würde den Unternehmen erhebliche Einsparungen ermöglichen. Denn durch die Bündelung ihrer Einkaufsmacht könnten Kaufhof und Karstadt aller Voraussicht bessere Konditionen von ihren Lieferanten bekommen. Außerdem würde eine Konzernzentrale überflüssig. Und auch in der Datenverarbeitung und der Logistik könnten nach Einschätzung von Branchenkennern beträchtliche Summen gespart werden. Das alles deutet darauf hin, dass nicht wenige Mitarbeiter entlassen werden sollen. Vieles spricht auch dafür, dass das neue Unternehmen dann auch seine Filialen überprüft. Gerade an Standorten, an denen es Karstadt und Kaufhof gibt, sei nicht selbstverständlich, dass beide bestehen bleiben.

Karstadt soll das Sagen haben

Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ soll in der Warenhausehe künftig das zuletzt erfolgreichere Unternehmen Karstadt das Sagen haben. Die Signa-Holding von Karstadt-Eigentümer Benko übernehme 50,01 Prozent am Warenhausgeschäft. Geführt werden solle der neue Warenhauskonzern vom derzeitigen Karstadt-Chef Stephan Fanderl.

Ein Sprecher des kanadischen Kaufhof-Eigentümers HBC wollte die Angaben nicht kommentieren. Er verwies lediglich auf frühere Aussagen des Konzerns, wonach sich beide Parteien in Gesprächen befinden. Ein Karstadt-Sprecher wollte sich nicht äußern; der Eigentümer Signa war nicht zu erreichen.

Bereits in den 1990er-Jahren hatte es eine erste Konsolidierungswelle unter den deutschen Warenhäusern gegeben. Damals schluckte Kaufhof den Rivalen Horten und Karstadt übernahm den Wettbewerber Hertie.

Würde die Fusion das Ende für die Bremer Kaufhof-Filiale bedeuten, würden wohl etliche Innenstadt-Besucher das Geschäft vermissen. „Ohne Kaufhof würde mir in Bremen etwas fehlen. Seit 14 Jahren wohne ich hier, seitdem gehe ich zwei-, dreimal pro Woche zum Kaufhof“, sagt etwa Petra Hoppe am Donnerstag, als sie das Geschäft in der Papenstraße verlässt. Sie kaufe dort regelmäßig Kleidung, manchmal gehe sie aber auch nur zum Supermarkt im Untergeschoss des Hauses. Auch Lisa Vellmer empfände das Aus für Kaufhof als Verlust für Bremen. „Die Beratung ist besser als in anderen Häusern. Kaufhof steht für Tradition“, sagt sie.

Das sieht aber längst nicht jeder so, der zum Einkaufen in die Innenstadt kommt. Für Deniz Altundag sind zwei große Warenhäuser in unmittelbarer Nähe Luxus. „Aus meiner Sicht als Kunde brauche ich das nicht unbedingt, auch wenn mir die Beschäftigten nun natürlich leid tun.“ Ähnlich geht es Daniel Berke. Er sagt: „Kaufhof und Karstadt unterscheiden sich für mich kaum, deswegen würde mir Kaufhof im Falle einer Fusion nicht fehlen.“

„Schlüsselimmobilie“ für die City

Stefan Brockmann sieht das genauso. „Im Vergleich mit anderen Innenstädten belegen Karstadt und Kaufhof hier zu viel Einzelhandelsfläche“, sagt der ehemalige Leiter der Bremer Karstadt-Filiale und Inhaber des Einrichtungshauses Boconcept. Er vermutet, dass dann die bisherige Kaufhof-Filiale weichen müsse. Das Gebäude bezeichnet Brockmann als „Schlüsselimmobilie“ für die City.

In der Tat spielt sie eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Innenstadt. Der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech will das Parkhaus Mitte abreißen, um zusammen mit den Häusern von Karstadt und Galeria Kaufhof eine City-Galerie zu entwickeln. Das Karstadt-Gebäude gehört Zech bereits, Galeria Kaufhof ist Teil des Frankfurter Immobilienunternehmens DIC Asset. Ein Kaufhof-Sprecher sagte dem WESER-KURIER im Juli, dass man in Bremen über einen langfristigen Mietvertrag verfüge. Ob die Fusion Auswirkungen auf das Mietverhältnis hätte, ist unklar.

Durch die Ideen zur Weiterentwicklung der Innenstadt sieht Jan-Peter Halves Bremen im Vergleich zu anderen Städten im Vorteil. „Viele Städte dürften bald dastehen ohne Plan, wie sie die neue Lücke füllen sollen, die nach der Fusion in den Innenstädten klaffen könnte“, sagt der Geschäftsführer der City-Initiative Bremen. „In Bremen haben wir den Riesenvorteil, dass wir mit Kurt Zech jemanden haben, der bereits Ideen für die Entwicklung der Innenstadt angeregt hat.“

Wie ein glücklicher Zufall erscheint es da, dass die Nachricht über die Fusion von Karstadt und Kaufhof in genau die Woche fällt, in der 100 Experten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, um über Impulse für die Bremer Innenstadt zu diskutieren. Zech hatte die sogenannte Ideenmeisterschaft initiiert; sie soll von Sonntag bis Freitag dauern.

Die ersten zwei Tage sollen dem Austausch der Teilnehmer dienen, die sich mit Vorträgen einstimmen lassen. An den nächsten beiden Tagen werden Teams gebildet, die in Workshops unterschiedliche Themenstellungen erörtern, dazu gehören neue Nutzungskonzepte und Bebauungsideen für die Bremer Innenstadt und darüber hinausreichend, denn die Arbeit und ihre Ergebnisse sollen einen exemplarischen Charakter bekommen. Die letzten zwei Tage des Symposiums sind für die Präsentation und Auszeichnung der Ideen vorgesehen.