Der Betrieb im Deutschen Bundestag läuft reibungslos weiter – auch ohne neue Bundesregierung. (Fabrizio Bensch, REUTERS)

Es ist voll, richtig voll. 655 der 709 Abgeordneten sind anwesend. Angela Merkel ist da, Thomas de Maizière (CDU), Alice Weidel (AfD) und Cem Özdemir (Grüne) auch. Um Punkt 13 Uhr ertönt ein Gong, und die Abgeordneten des Deutschen Bundestages erheben sich, Pressevertreter und Besucher ebenso. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kommt herein und eröffnet die Sitzung. Sie beginnt mit der Wahl des parlamentarischen Kontrollgremiums, neun Kandidaten stehen zur Wahl. Die Parlamentarier werfen ihre Stimmzettel in die durchsichtigen Urnen. Die Auszählung beginnt – danach ist die Kanzlerin bereits wieder verschwunden und mit ihr weitere Abgeordnete.

Es ist eine Szene, die nicht ungewöhnlich ist im Bundestag. Sie ist es aber doch. Denn das Parlament muss ohne Regierung auskommen – zumindest ohne gewählte Regierung. Schon seit bald drei Monaten geht das so. Trotzdem muss das Parlament sich treffen, um seine Aufgaben wahrzunehmen: Es muss die Regierung kontrollieren, kann Gesetze verabschieden. Das erste Mal – also zur konstituierenden Sitzung – traf man sich im Oktober. Wolfgang Schäuble wurde gewählt und auch über seine Stellvertreter haben die Abgeordneten entschieden.

Schäuble leitet auch die Sitzung an diesem Tag. Einstimmig werden die Ausschüsse eingesetzt. Das passiert normalerweise erst nach der Regierungsbildung, aber länger will man nun nicht mehr warten. Eine inhaltliche Abstimmung gibt es auch noch: Sanktionen gegen Nordkorea werden neu gegliedert – da enthält sich die Linksfraktion. Das alles findet in weniger als drei Minuten statt: Alltag für die Abgeordneten.

Barley muss sich Fragen stellen

Dann muss sich Familienministerin Katarina Barley (SPD) als Vertreterin der Bundesregierung den Abgeordnetenfragen stellen. Abgesehen von kleineren Schwierigkeiten beim Einhalten der ihr zustehenden 60 Sekunden pro Antwort manövriert sich die 49-Jährige souverän durch die 40 Minuten. Mehrmals verspricht sie, Zahlen nachzureichen. Einmal kanzelt sie eine AfD-Abgeordnete ab: Nicole Höchst (AfD) fragt, wie die Regierung Frauen vor Übergriffen durch „sogenannte Schutzsuchende“ schützen möchte. Barley kontert: „Wir wollen Frauen vor den Übergriffen aller schützen.“

Barley ist nur geschäftsführend im Amt. Und das sogar in einer Doppelfunktion, weil sie das Arbeits- und Sozialressort von Andrea Nahles (SPD), die zur Fraktionsvorsitzenden gewählt worden war, noch mit übernommen hat. Rein formal darf eine geschäftsführende Regierung Gesetze initiieren oder den Haushalt einbringen. Bisher war es jedoch gängige Praxis, keine Entscheidungen zu treffen, die für eine nachfolgende Regierung bindend wären. Und das ist auch im Parlament spürbar: Es wird über Gremien entschieden, die ohnehin besetzt werden müssen. Die Regierung wird kontrolliert, aber was die Gesetzgebung angeht, werden nur ältere Anträge abgearbeitet oder solche, die von einer relativ breiten Mehrheit getragen werden.

Zwei Minuten pro Antwort

Nach der Befragung Barleys folgt eine weitere Fragestunde. 77 Fragen: 34 von Abgeordneten der Grünen, 15 von der SPD, 13 von der Linken, neun von der AfD, fünf von der FDP und eine von einem CDU-Abgeordneten. Die Antworten kommen von den Parlamentarischen Staatssekretären: Ole Schröder spricht für das Innenministerium, Jens Spahn für das Finanzressort. Schröder ist eigentlich schon ausgeschieden aus dem Bundestag, Spahn macht sich Hoffnungen auf ein Ministerium.

So ist es in einer geschäftsführenden Regierung. Pro Beantwortung sind zwei Minuten zugelassen, für Nachfragen und deren Antworten dann nur noch eine Minute. Auch hier gibt es kleinere Probleme, auf die Petra Pau (Linke), die inzwischen die Sitzungsleitung übernommen hat, hinweist. Die Abgeordneten hören auf sie, entschuldigen sich und geloben Besserung. Nur, um bei der nächsten Antwort wieder zu überziehen.

Einen Tag später, am Donnerstag, nimmt die Sitzung des Bundestags Fahrt auf. Debattiert wird etwa über den Antrag der CDU/CSU-, SPD-, FDP- und Grünen-Fraktionen, Antisemitismus entschlossen zu bekämpfen. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch plädiert dafür, antisemitische Muslime konsequent abzuschieben. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt weist darauf hin, dass die AfD selbst ein Problem mit Antisemitismus in den eigenen Reihen habe.

Es ist so etwas wie Leben im Parlament. Die Kontrollfunktion und Gesetzgebung laufen auch ohne Regierung. Trotzdem muss das Gremium auf eine wichtige Aufgabe weiter warten: die Wahl einer Kanzlerin oder eines Kanzlers. Aber das Parlament funktioniert auch ohne Regierung.