Zwei Drittel der Unternehmer sind sicher, dass Geflüchtete mittelfristig dabei helfen werden, den Fachkräftemangel in den Griff zu kriegen. (dpa)

Die Rechnung schien verlockend. Viele Unternehmen haben Probleme, Fachkräfte zu finden – warum die Stellen also nicht mit Geflüchteten besetzen? Ganz so simpel war es dann aber doch nicht. Auch aus dem aktuellen Stimmungsbild der deutschen Führungskräfte spricht Ernüchterung: Ihre Hoffnung, den Fachkräftemangel mit Geflüchteten mindern zu können, schwindet.

Ist die Rechnung also nicht aufgegangen? Das zu folgern, wäre falsch. Die Integration in den Arbeitsmarkt dauert nur länger als erhofft. Was in der Theorie einfach wirkte, scheiterte an der Wirklichkeit. Viele der Betroffenen müssen ganz von vorne anfangen. Sie müssen Deutsch lernen, nachholen, umschulen. Und nebenbei: verarbeiten, umdenken, ankommen.

Das braucht Zeit. Dass Geduld sich lohnt, zeigt der Mittelstand. Zwei Drittel der Unternehmer sind sicher, dass Geflüchtete mittelfristig dabei helfen werden, den Fachkräftemangel in den Griff zu kriegen. Viele von ihnen beschäftigen selbst Geflüchtete. Das beweist: Es geht. Dass es nicht so schnell geht wie gedacht, darf nicht den Geflüchteten angelastet werden. Höchstens denen, die voreilige Hoffnungen geweckt haben.

