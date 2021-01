Der Corona-Lockdown sollte eigentlich am 10. Januar enden. Eine Verlängerung ist aber sehr wahrscheinlich. (Boris Roessler /dpa)

Die erste Arbeitswoche beginnt mit Corona-Debatten politischer und gesellschaftlicher Art. An diesem Montag treffen sich die Kultusminister, am Dienstag die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel. Es soll über das weitere Vorgehen beraten werden. Pädagogen und Eltern sorgen sich um die Kinder und Jugendlichen. Natürlich haben diese ein Recht auf Bildung und soziale Teilhabe – aber eben auch auf Gesundheitsschutz. Dass der Lockdown wie erhofft am 10. Januar enden könnte, glaubt offenbar nicht einmal mehr die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) spricht vorsorglich von „Abwägungen“.

Die Pandemie bringt das Beste und das Schlechteste zum Vorschein. Der Bildungsföderalismus rangiert da gerade im unteren Drittel. Sachzwänge versus Möglichkeiten, rasante Entwicklungen versus Nachsteuern– Covid-19 ist eine Übung in Geduld. Am Beginn dieses Mega-Wahljahres ist zu hoffen, dass die Politiker beim Thema Corona ihre parteipolitischen Egos zu zähmen wissen.