Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erinnerten nahe der nordfranzösischen Stadt Compiègne an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. (Kay Nietfeld/dpa)

Vor einem Jahrhundert endete in einem umgebauten Speisewagen jener Konflikt, der das industrielle Morden begründet hat. Mit der Unterzeichnung der Kapitulationserklärung in einem Waldstück nahe dem französischen Compiègne stellten Deutschland und die Alliierten die Kampfhandlungen im Ersten Weltkrieg ein. Es war das Ende eines globalen Flächenbrands, der trotz aller vorherrschenden Spannungen zwischen den beteiligten Akteuren auch als regionale Auseinandersetzung hätte enden können. Ohne viele Millionen Tote, eine traumatisierte Generation und Nachwehen, die einen weiteren Weltkrieg und dann auch noch einen Kalten Krieg zur Folge hatten.

Zumindest in Westeuropa haben die Menschen die richtigen Lehren aus dem Großen Krieg gezogen. Die deutsch-französische Erbfeindschaft ist einer Freundschaft gewichen. Breite Bündnisse wie Nato und EU einen viele der ehemaligen Kriegsgegner, das Sicherheitsrisiko Monarchie spielt keine gewichtige Rolle mehr. Viele Deutsche kennen Kriege vorwiegend aus Guido-Knopp-Dokus oder Erzählungen ihrer Großeltern. Und angesichts von Errungenschaften wie dem Internet oder Smartphone sowie der Aussicht, bald den Mars zu besiedeln, wirken mit Waffengewalt ausgetragene Konflikte wie Relikte einer vergangenen Epoche.

An diesem Sonntag steigt in Paris die Abschlussfeier einer Gedenkwoche, die den Waffenstillstand von 1918 zelebriert. Bei aller gebührenden Feierlichkeit sollte aber nicht vergessen werden, welche Parallelen sich offenbaren, wenn Vergleiche zwischen der damaligen und heutigen Weltlage gezogen werden. Denn auch die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts fiel in eine Zeit, die von einer längeren Friedensepoche geprägt war. Die Großmächte taumelten in den Kampf, weil sie dessen Tragweite unterschätzten. Dass Kriege der Vergangenheit angehören, war ebenso eine verbreitete Überzeugung, als das Kino und Telefone die Welt eroberten. Jedoch: Technischer Fortschritt und effizientere Waffen gehen vielmehr miteinander einher. Das Internet macht Cyberangriffe erst möglich, die Weltraummacht USA denkt schon an eine Space-Army.

Der Brandherd Balkan lodert weiterhin, wenn auch nicht so stark wie früher. Dennoch sind die Beziehungen zwischen den jugoslawischen Nachfolgestaaten angespannt wie lange nicht mehr. Anfang des Jahres etwa wurde mit Oliver Ivanović der prominenteste serbische Politiker im Kosovo erschossen. Ebenso bleibt der Nahe Osten wohl auf lange Sicht ein Pulverfass. Dafür sorgt nicht nur der Zwist zwischen den Staaten, sondern auch der Klimawandel. Stabile Systeme stecken Umweltkatastrophen weg, instabile können daran zugrunde gehen. So wie während des Arabischen Frühlings, der in einer außergewöhnlichen Dürre seinen Auslöser fand und mehrere despotische Regime stürzte.

Monströse Egos der mächtigen Männer

Unkontrollierbar ist die Gefahr, die von rechtspopulistischen Strömungen ausgeht, die immer mehr, teils fanatische Anhänger um sich scharen – vor allem im vermeintlich aufgeklärten Europa. Sie berufen sich, wie die Kriegsenthusiasten von früher, auf den im 19. Jahrhundert erfundenen Nationalismus – ein Übel, das historisch seinesgleichen sucht.

Nicht zu vergessen die monströsen Egos der mächtigen Männer von heute, die sich nicht hinter denen von Kaiser Wilhelm II. oder Kaiser Franz Joseph I. verstecken müssen. Donald Trump, der das Wohl seiner Nation über das Wohl aller anderen Nationen stellt. Wladimir Putin, für den russische Territorialgewinne ein natürliches Recht sind. Recep Tayyip Erdogan, der bei allem internationalem Gegenwind weiter seine Vision vom eigenen, neuen Osmanischen Reich verfolgt. Dass diese Kriegstreiber zur Gedenkfeier in Paris anreisen, wirkt wie blanker Hohn.

Auseinandersetzungen, und seien sie noch so kleiner Natur, entwickeln Dynamiken, die nicht abzuschätzen sind. Das hat auch der Syrien-Konflikt gezeigt, in dem sich zum einen mehrere Großmächte einen Stellvertreterkrieg liefern. Zum anderen bringt die dadurch ausgelöste Fluchtbewegung ganze Systeme ins Wanken. Weiterhin beweist der Brexit, dass selbst die sinnvollsten und stabilsten Bündnisse irgendwann bröckeln können. Ebenso werden Konflikte weiterhin auf europäischem Boden ausgefochten, etwa im Osten der Ukraine.

Auch wenn eine Wiederholung der Eskalation von 1914 unwahrscheinlich ist, sollten die damaligen Vorgänge den Menschen von heute als Warnung dienen. Denn Geschichte wiederholt sich eben doch – immer und immer wieder, wenn auch in überraschenden Variationen.