Eigentlich ist es nur ein Umzug. Die Vereinigten Staaten verlegen ihren Botschaftssitz in einem nahöstlichen Land von einer Stadt in eine andere. In ein Gebäude, in dem ohnehin zuvor das amerikanische Konsulat untergebracht war. Doch dieser vermeintlich kleine Schritt hat einen immensen Symbolcharakter: Die amerikanische Botschaft in Israel zieht um, von Tel Aviv nach Jerusalem. Von vermittelnder Diplomatie zu eindeutiger Solidarisierung mit Israel.

Damit bleibt Frieden im Nahen Osten vorerst utopisch. Die Wahl Jerusalems, die Anreise von Trumps Tochter Ivanka mit Ehemann Jared Kushner, das Umzugsdatum am 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung – das ist zu viel. Das Gesamtbild all dieser Puzzleteile ist schlichtweg erdrückend. Diese Intervention der Weltmacht USA ist ein gefährliches Zeichen. Besonders, wenn die einzelnen Konfliktparteien so heterogen sind und das Spannungsverhältnis über die Jahre immer verworrener geworden ist. Jede Nuance zerstört den fragilen Status quo.

Doch die Situation ist schon lange aus der Balance geraten: Die früheren palästinensischen Unterstützer wie Syrien oder Libanon haben eigene Krisen zu bewältigen, gegen das israelische Militär können Hamas, Fatah und andere wenig ausrichten. Das regionale Gefüge hat sich verschoben. Eine friedliche Zweistaatenlösung war schon lange vor der Verlegung der amerikanischen Botschaft in weite Ferne gerückt. Zu extrem sind auch die Positionen der Kontrahenten: Israel, dessen Soldaten an der Grenze zwischen Gaza und Israel am Montag Dutzende palästinensische Demonstranten erschossen und Tausende verletzten. Die palästinensischen Autonomiegebiete, dessen radikal-islamische Hamas antisemitische Hetze betreibt und in der Grenzregion wohnhaften Juden mit dem Tod droht.

Der Hass auf beiden Seiten ist erschreckend. Zur Entschärfung wäre ein Gleichgewicht nötig. Doch so lange Symbolpolitik vorherrscht, ist der Weg noch weit.