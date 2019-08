Ein pakistanischer Demonstrant protestiert gegen die Kaschmir-Politik des indischen Premiers Modi. (K.M. Chaudary/dpa)

Die Ängste scheinen wahr geworden zu sein: Indiens hindu-nationalistischer Premierminister Narendra Modi hatte schon 2014 erklärt, er wolle das mehrheitlich muslimische Kaschmir voll in Indien integrieren. Anfang der Woche hat er sein altes Wahlversprechen umgesetzt. Das Parlament in New Delhi beschloss die Rücknahme der Staatlichkeit und der Sonderrechte von Jammu und Kaschmir und die Teilung des Gebietes. Es ist die weitreichendste Verfassungsänderung in Indien seit der Unabhängigkeit 1947. Damit befinden sich Pakistan und Indien auf Kollisionskurs. Das Gebiet ist seit mehr als sieben Jahrzehnten Streitpunkt zwischen den beiden Atommächten, die beide das Gebiet für sich reklamieren. Die verfeindeten Nachbarn haben bereits drei Kriege um Kaschmir geführt.

In Kaschmir herrscht inzwischen der Ausnahmezustand mit Ausgangssperren, Medien-Blackout und massiver Polizeipräsenz. Mehr als 500 Menschen sind bereits festgenommen worden. Auch wichtige kaschmirische Politiker – darunter auch die ehemaligen Regierungschefs, Mehbuba Mufti und Omar Abdullah – sind in Haft. Internet- und Telefonverbindungen sind weiter blockiert, Schulen, Geschäfte und Behörden geschlossen. Indien hat in den vergangenen Tagen rund 46 000 weitere Sicherheitskräfte in Kaschmir stationiert. Das Himalya-Tal sei zu einem „Freiluftgefängnis“ geworden, schimpfte der kaschmirische Parlamentarier Mir Fayaz.

Am schwer bewachten Wagah-Grenzübergang zwischen Indien und Pakistan geht derzeit nichts mehr. Das eiserne Tor, das die beiden verfeindeten Nachbarn trennt, bleibt geschlossen. Der aus Indien kommende Express-Zug muss umkehren. Hunderte von Lastwagen, die täglich Gemüse, Früchte und andere Waren von Indien nach Pakistan transportieren, stoppen vor der Grenze. Zuvor hatte Pakistan die diplomatischen Beziehungen zu Indien zurückgestuft. Indiens Botschafter muss Islamabad verlassen, sein Amtskollege soll gar nicht erst nach Neu-Delhi reisen.

Indiens Entscheidung, Kaschmir ganz in Indien zu integrieren, geschieht vor dem Hintergrund einer sich verändernden Machtbalance in der Region. Die USA verhandeln im Wüstenemirat Doha mit den aufständischen Taliban über ein Friedensabkommen in Afghanistan.

US-Präsident Donald Trump will die amerikanischen Soldaten so rasch wie möglich vom Hindukusch abziehen und den über 18-jährigen Konflikt beenden. Damit wird die Stellung von Pakistan in der Region gestärkt, das gute Beziehungen zu den Taliban unterhält. In letzter Zeit hatte Trump mehrmals erklärt, er wolle helfen, den Kaschmir-Konflikt zu lösen. Indien lehnt dies jedoch entschieden ab. Mit der Abschaffung des Sonderstatus von Kaschmir zieht Indien Kaschmir fest in seinen eigenen Machtbereich und signalisiert so, dass es den Status Quo festigen will und nicht plant, auf Angebote von Trump einzugehen, über Kaschmir zu verhandeln und dabei Pakistan Zugeständnisse zu machen. Gleichzeitig erfüllt Indiens Regierungschef sein Wahlversprechen, Kaschmir voll im mehrheitlich hinduistischen Indien aufgehen zu lassen.

Viele Kaschmiris befürchten nun, dass mit der Aufhebung des Sonderstatus die Region „hinduisiert“ werden soll. Auch wenn die Autonomie des Bundesstaates in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgehöhlt wurde, hat sie einen enormen symbolischen Wert für die Bevölkerung. Der Sonderstatus galt als ein klares Bekenntnis zu einem säkulären Indien, für den sich Staatsgründer und Unabhängigkeitskämpfer wie Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru eingesetzt hatten, und der als ein Gegenmodell zur religiös motivierten Staatsgründung von Pakistan diente.

Modis Entscheidung hätte das Potenzial, die offene Wunde der mörderischen Teilung des indischen Subkontinents zu heilen. Allerdings müsste der Premier dafür die Herzen der Menschen in Kaschmir gewinnen, indem er religiöse Toleranz feiert und dem Tal demokratische Teilhabe und wirtschaftlichen Hilfe zukommen lässt. Die Menschen in Kaschmir müssen sich als vollwertige Bürger eines freien, demokratischen Indiens fühlen können – ohne Angst vor Repressalien, Gewalt und Inhaftierungen. Doch im Moment geschieht genau das Gegenteil. Das Kaschmir-Problem mit brutaler Machtpolitik lösen zu wollen, ist stets gescheitert. Eine neue Protestwelle, Aufstände und Terrorattentate in Kaschmir und ganz Indien werden das Resultat sein. Modis Spiel mit dem Feuer ist ein riskanter Schritt, der die ganze Region destabilisieren könnte.