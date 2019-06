"Ich rechne mit Gesprächen zwischen Bremen und Niedersachsen darüber, wie mit der Einigung umgegangen wird", sagt Andreas Bovenschulte (SPD) im Interview. (Frank Thomas Koch)

Für Bremen und Niedersachsen ist es zunächst einmal enorm wichtig, dass die Grundsteuer bleibt. Alles andere wäre eine finanzielle Katastrophe gewesen. Für eine Gemeinde wie Weyhe wären im Jahr fünf Millionen Euro weggefallen, in Bremen und Bremerhaven etwa 200 Millionen Euro.

Das ist eine Lösung, die letztendlich aufgrund des bayrischen Droh- und Erpressungspotenzials zustande gekommen ist, die gesamte Reform vor die Wand laufen zu lassen. Ich persönlich bin kein Freund von Gestaltungsspielräumen in zentralen, steuerpolitischen Fragen. Das birgt immer die Gefahr, dass es einen Wettbewerb gibt, von dem am Ende keiner profitiert.

Das Scholz-Modell hat den Vorteil, dass es ein wertbezogenes und kein rein flächenbezogenes Modell ist. Die Bayern haben ja dafür plädiert, dass man rein flächenbezogen besteuert. Das würde dazu führen, dass ein 500 Quadratmeter großes Grundstück in bester Lage genauso besteuert wird wie ein gleichgroßes Grundstück in einem Quartier mit Problemen. Das kann nicht sein. Deshalb haben sich die kommunalen Spitzenverbände hinter das Scholz-Modell gestellt. Bisher haben wir eine sehr ungerechte Verteilung, weil die ermittelten Werte von 1964 immer nur fortgeschrieben und nicht neu ermittelt wurden. Wenn wir eine gerechte Verteilung schaffen wollen, muss es zu Verschiebungen zwischen den Steuerpflichtigen kommen: Eigentümer mit sehr teuren Grundstücken werden mehr zahlen müssen, Eigentümer mit günstigen Grundstücken dafür weniger.

Ich gehe davon aus, dass so gut wie alle Kommunen in Bremen und Niedersachsen das Ziel verfolgen, die Reform einkommensneutral zu halten. Das bedeutet, dass es durch die neuen Steuersätze insgesamt nicht mehr und nicht weniger Grundsteuereinnahmen geben wird. Das bedeutet aber nicht, dass die Hebesätze in den Kommunen überall gleich sein werden. Ich rechne mit Gesprächen zwischen Bremen und Niedersachsen darüber, wie mit der Einigung umgegangen wird. Es scheint mir sinnvoll, dass beide Länder einheitliche Regelungen haben.

Zur Person

Andreas Bovenschulte (53)

ist derzeit noch Bürgermeister der Gemeinde Weyhe, künftig für die SPD Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und Vorsitzender des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen.