Vor genau fünf Jahren veröffentliche der britische „Guardian“ ein Video, das um die Welt gehen sollte. Ein junger blasser Mann mit Brille war darin zu sehen. Er sagte: „Mein Name ist Ed Snowden. Ich bin 29 Jahre alt. Ich arbeite für Booz Allen Hamilton als Infrastruktur-Analyst für die NSA in Hawaii.“ Was folgte, war die Ouvertüre für die Enthüllung eines Geheimdienstskandals gigantischen Ausmaßes.

Ohne den Whistleblower würde der US-Auslandsgeheimdienst NSA immer noch E-Mails, SMS und Telefonverbindungsdaten von Millionen Menschen ausspähen, europäische Unternehmen und politische Partner aushorchen. Ohne Snowden hätten Firmen wie Google ihre Verschlüsselungstechnik nicht vorangetrieben, wären große Datenbanken aus Sicherheitsgründen nicht in europäische Clouds verlagert worden.

Doch außer ein paar netten Worten gab es keinen Dank für Snowden. In etlichen EU-Staaten hatte er während seiner hollywoodreifen Flucht um Asyl gebeten, die Anträge wurden allesamt im Eiltempo abgelehnt – auch von Deutschland. Die europäischen Regierungen wollten sich nicht die Finger verbrennen, bis heute wird Snowden in den USA per Haftbefehl gesucht.

Es ist schon ein fieser Zug des Schicksals, dass ausgerechnet der Mann, der sich um Bürgerrechte und Datenschutz in Europa verdient gemacht hat, jetzt unter dem Schutz eines Autokraten wie Wladimir Putin leben muss. 2020 läuft Snowdens Asyl aus. Europa könnte Haltung zeigen und ihm endlich Asyl gewähren. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ hat sich Snowden besonders tief enttäuscht gezeigt über das Verhalten von Angela Merkel: Wenn ein russischer Whistleblower bei Merkel anklopfen würde, würde die Kanzlerin „ihn adoptieren“.

Deutschland und Europa könnten im Fall Snowden unterstreichen, dass die Zeit reif ist, sich von den USA zu emanzipieren. Es ist um einiges leichter, sich Donald Trump entgegenzustellen als dem weithin respektierten Barack Obama.