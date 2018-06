Gemessen am Leid der auf Weisung des US-Präsidenten von ihren Eltern getrennten Flüchtlingskinder scheint die Aufregung um die Garderobe der First Lady auf den ersten Blick unangemessen. Wer aber genauer hinschaut, versteht, warum die garantiert nicht intendierte Botschaft Melania Trumps ein solches Eigenleben bekam.

Das in fetten weißen Lettern auf dem Rücken gepinselte „Ist mir egal“ steht sinnbildlich für den Zynismus im Umgang des Weißen Hauses mit den Flüchtlingsfamilien an der Grenze. Der Fototermin in einer Einrichtung, die so ziemlich nichts mit den Zuständen in den Käfiglagern zu tun hat, entpuppt sich als schäbige Propaganda. Der First Lady ist das Schicksal der mehr als 2300 von ihren Eltern getrennten Kinder tatsächlich so egal wie ihrem Ehemann.

Dass Trump die Kinder künftig zusammen mit ihren Familien in Lagern festhalten will, macht nichts besser. Ein Fall für die Menschenrechtskommission ist der fehlende Plan der Regierung für eine Wiederzusammenführung der Familien, die sie willkürlich getrennt hat. Der Eindruck drängt sich auf, dass es den Verantwortlichen einerlei ist, was mit den gestohlenen Kindern passiert.