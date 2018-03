Cem Özdemirs Befund stimmt: Die Krise der Volksparteien ist lediglich ein Symptom für die Krise der liberalen Demokratien. (dpa)

Er wolle die künftige Bundesregierung „jagen“, tönte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland kurz nach der Wahl. Da deutete noch alles auf ein Jamaika-Bündnis hin. Doch nun haben wir abermals eine sogenannte Große Koalition, die gerade sechs Mandate mehr hat als das zerstobene Projekt. Gelbe und Grüne sind genau wie Linke und AfD in der Opposition. „Wir werden ihnen einheizen“, gibt jetzt auch Cem Özdemir im aktuellen „Stern“ zu Protokoll.

Der Mann, der gerne zweiter grüner Außenminister geworden wäre, nun aber Ausschussvorsitzender für Verkehr und digitale Infrastruktur im Bundestag ist. Wächst da etwas zusammen, was gar nicht zusammen gehört? Zumindest in der Außen- und Sicherheitspolitik sehen wir plötzlich neue, überraschende Allianzen.

Als Kreml-Chef Wladimir Putin jüngst seine neuen Atomwaffen präsentierte, waren sich Linke, Grüne und Rechte einig: Das eigentliche Problem seien die US-Atomwaffen in Deutschland, die stünden vertrauensbildenden Maßnahmen gegenüber Russland im Wege. Da wird man dann schon nachdenklich, wie lange das wohl mit Jamaika gut gegangen wäre.

Doch spätestens jetzt muss man gegenüber Özdemir fair bleiben, denn sein Interview ist vor allem eine strikte Abgrenzung zur AfD: „Deren Loyalität zu Putin und seiner Zentrale des Anti-Liberalismus ist größer als zu unserer Verfassung.“ Wie entschieden der designierte sozialdemokratische Außenminister Heiko Maas gegenüber Autokraten à la Putin, Erdogan, Orban auftritt, werden wir bald sehen.

Und wenn Özdemir an dieser Stelle der Regierung einheizen will, ist das sicher etwas vollkommen anderes als das Jagdsignal von Gauland. Özdemir wird als überzeugter Grün-Schwarzer im Zweifelsfall eher mit der Regierung und gegen die Opposition rechts- und linksaußen argumentieren. Allerdings ist er kein Parteichef mehr, sondern bloß noch schlichter Abgeordneter.

Ein Symptom für die Krise der liberalen Demokratien

Wenigstens einer von politischem Gewicht – man muss hoffen, dass seine Stimme deshalb auch innerparteilich Gehör findet. Denn sein Befund stimmt: Die Krise der Volksparteien ist lediglich ein Symptom für die Krise der liberalen Demokratien. Das betrifft ihr Versagen bei der Bewältigung internationaler Krisen samt daraus folgender Fluchtbewegungen ebenso wie beim Auseinanderdriften der Gesellschaften, bei der Gestaltung der Globalisierung oder bei der Bewahrung der Umwelt.

Entsprechend dürfen auch die Fronten in den Parlamenten nicht mehr stumpf zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien verlaufen. Jenseits aller Differenzen in Einzelfragen müssen die Verteidiger von Demokratie und Verfassung gegen deren Verächter zusammenhalten. Zumindest dann, wenn sich Abgeordnete der AfD oder der Linken allzu schamlos mit Putins Annexionspolitik oder Assads Schlächtereien solidarisieren, scheint das zu funktionieren. Ein Trost in trüber Zeit, wo manche es lieber riskieren, schlecht regiert zu werden, als selbst Verantwortung zu übernehmen.

