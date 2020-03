Der von AfD-Politikern gegründete rechtsnationale "Flügel" ist für den Verfassungsschutz jetzt offiziell ein Beobachtungsfall. (Martin Schutt /dpa)

Nun darf also der völkisch-nationalistische Flügel der AfD mit dem kompletten Instrumentarium nachrichtendienstlicher Mittel vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sicherlich: Das ist ein überfälliges Signal. Ob es allerdings eine wirksame „Warnung an alle Feinde der Demokratie“ ist, wie es jetzt Geheimdienstchef Thomas Haldenwang betont, ist fraglich. Zu offen und zu selbstsicher agieren die rechtsnationalen Kräfte in der AfD bereits, als das sie sich von ein bisschen mehr Observation abschrecken lassen würden.

Der rechte Flügel ist keine randständige AfD-Gruppierung mehr. Ihre Antreiber Björn Höcke und Andreas Kalbitz – Fraktionschefs in Thüringen und Brandenburg – sind in der Mitte der Partei angekommen; Alexander Gauland lässt grüßen. Vorbei die Zeiten, als Höckes Ausschluss gefordert wurde. Inzwischen treibt er die Partei vor sich her; und die sonnt sich unverhohlen in seinem Erfolg. Es reicht daher nicht, den wachsenden Rechtsradikalismus nur vonseiten des Staates bekämpfen zu wollen. Die entscheidende Gegenwehr muss, politisch unterstützt, aus der Zivilgesellschaft kommen. Rechtsextremismus muss alle Demokraten auf den Plan rufen.