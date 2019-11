Das Klimapaket soll die Treibhausgase in Deutschland reduzieren. Kohlekraftwerke gehören zu den stärksten Emittenten. (Oliver Berg/DPA)

Deutschland reißt das Klimaziel für 2020 – jenes für 2030 soll aber eingehalten werden. Bis dahin sollen 55 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zu 1990 ausgestoßen werden. Ein ambitioniertes Ziel. Mit dem vom Bundestag beschlossenen Klimapaket kann das nicht gelingen. Fliegen ein wenig teurer, Bahnfahren etwas günstiger und ein CO2-Preis, der für den Klimaschutz wirkungslos bleibt, weil er zu niedrig ist. Es ist eher ein Päckchen, auf das sich die Koalition geeinigt hat.

Und ob die Klimagesetze aber so kommen, wie vom Bundestag beschlossen, steht auf einem anderen Blatt. So haben zeitgleich auf der Umweltministerkonferenz in Hamburg neun Länder das Klimapaket kritisiert. Es ist ihnen zu lasch. Der Widerstand kommt vor allem aus den grün mitregierten Ländern, aber nicht nur. So lehnen alle Länder die geplante 1000-Meter-Abstandsregel für Windräder ab. Starker Gegenwind für die Groko kommt auch aus dem Bundesrat. Die Länderkammer kann zwar nur wenige der Gesetze verhindern, aber deren schnelle Umsetzung verzögern. Daher sollte die Bundesregierung auf die Länder zugehen. Nur gemeinsam lässt sich ein besserer Klimaschutz erreichen.