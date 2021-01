Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat seinen Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie verteidigt. Kontakte und Mobilität müssten eingeschränkt werden, sagte der CSU-Vorsitzende am Dienstagabend in einer Video-Grußbotschaft für den Neujahrsempfang der Bremer CDU mit Parteichef Carsten Meyer-Heder (links). (Frank Thomas Koch)

Eine vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in die Diskussion gebrachte mögliche Impfpflicht für Pflegepersonal stößt in Bremen auf gemischte Reaktionen. Für Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) kommt es jetzt darauf an, die mit der Impfung verbundenen Fragen zu beantworten und Unsicherheiten zu beseitigen. „Das halte ich für deutlich wichtiger und zielführender als eine Impfpflicht.“ Die Frage nach einer Pflicht stellt sich nach ihrer Auffassung bestenfalls, wenn man über wirklich ausreichende Mengen an Impfdosen verfüge. „Bis dahin sollten wir erst einmal die Entwicklung der Impfbereitschaft abwarten“, sagte Bernhard.

So sieht es auch der Bremer Virologe Andreas Dotzauer. „Eine Impfpflicht für einzelne Gruppen wie das Pflegepersonal muss gut begründet sein“, sagte der Wissenschaftler und plädierte in dieser Anfangsphase der Impfungen ebenfalls für mehr und bessere Aufklärung. Gänzlich ausschließen will er eine Impfpflicht als Mittel der Wahl aber nicht. „Das kann zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sein.“ Denn Dotzauer ist mit Blick auf die jüngst bekannt gewordene Mutation des Virus in Großbritannien skeptisch, ob sich die für eine angestrebte Herdenimmunität erforderlichen Impfraten auf rein freiwilliger Basis erreichen lassen. „Bislang sind wir davon ausgegangen, dass dafür eine Impfrate von wenigstens 65 Prozent ausreicht, angesichts einer deutlich ansteckenderen Virusvariante müssten es jetzt aber eher 80 Prozent sein.“ Das sei sehr hoch. Zugleich hielten sich die von Impfgegnern zu jeder Impfung verbreiteten Falschinformationen, etwa über die Gefahr einer angeblichen Unfruchtbarkeit, seit Jahren mit großer Hartnäckigkeit. „Dem ist mit rationalen Argumenten oft nicht mehr beizukommen.“

Eine Impfpflicht für das Personal würde ihm als Arbeitgeber zumindest die Aufgabe erleichtern, sagte Timm Klöpper, Geschäftsführer der Convivo Holding, die in Bremen neun stationäre Pflegeheime und mehrere Senioreneinrichtungen mit ambulanter Betreuung betreibt. „Wie bei der jährlichen Grippeimpfung, versuchen wir auch bei Corona mit vielen internen Gesprächen aufzuklären und beispielsweise mit einer firmeneigenen Hotline möglichst viele Angestellte von einer Impfung zu überzeugen“, berichtete er. Die daraus resultierende hohe Impfbereitschaft von über 80 Prozent sei aber jedes Mal ein hartes Stück Arbeit.

„Diskussion ist schädlich“

Auch Niedersachsens Verantwortliche sind skeptisch. „Die Diskussion über einen Impfzwang für bestimmte Berufsgruppen bringt uns keinen Schritt weiter, sie ist sogar schädlich“, betonte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Viele Menschen sind bereit, sich impfen zu lassen, immer mehr auch und gerade in den Alten- und Pflegeheimen.“ Je mehr Menschen ohne nennenswerte Nebenwirkungen den Impfstoff erhielten und ­damit gegen eine Corona-Infektion geschützt seien, desto größer werde die Impfbereitschaft auch bei anderen, argumentierte Weil. „Jetzt über einen Impfzwang zu räsonieren, löst unter diesen Bedingungen eher mehr Misstrauen als mehr Impfbereitschaft aus.“

Die SPD im Bundestag weist den Vorstoß ebenfalls zurück. „Unser Ziel ist es, Menschen zu überzeugen. Eine Impfpflicht lehnen wir ab“, sagte Fraktionsvize Bärbel Bas, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil unterstrich, er halte die bisherige Entscheidung gegen eine Impfpflicht für richtig. „Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet sich.“ Auch Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, äußerte sich ähnlich. „Ich bin kein Freund einer Impfpflicht“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und plädierte für eine „deutliche Empfehlung“ für eine Impfung.

Auch Politiker der Opposition kritisierten Söder. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sagte „MDR Aktuell“, sie halte nichts davon. „Das ist immer wieder auch von Frau Merkel gesagt worden: Es soll keine Impfpflicht geben.“ Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte, man habe sich die ganze Zeit dagegen ausgesprochen. „Das ändern wir jetzt nicht mittendrin“.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Wir haben weiter vor Ort zu wenig Impfstoff, das ist unser Problem. Der implizite Vorwurf, der dem Pflegepersonal mit der Impfpflichtdebatte gemacht wird, versucht, Verantwortung zu verschieben.“