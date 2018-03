Inzwischen sind #MeToo und verwandte Hashtags Teil eines breiten Diskurses. (dpa)

Der Teppich war nicht schwarz wie gefordert, er leuchtete so rot wie jedes Jahr. Und nicht alle Frauen, die ihn bei der Eröffnung der Berlinale betraten, folgten der Aufforderung, die High Heels gegen Turnschuhe, die glamourösen Roben gegen Jeans einzutauschen. Gut so. Denn es zeigt, dass die Debatte um mehr Gleichberechtigung für Frauen in der notorisch von Männern dominierten Filmbranche weniger Symbole braucht. Embleme sind bei jeder Protestbewegung zu Beginn notwendig, um Aufmerksamkeit zu erregen, Wut zu kanalisieren, Unterstützer zu gewinnen und Gegner aus der Reserve zu locken.

Inzwischen sind #MeToo, #Time‘sUp, #Nobody‘sDoll und verwandte Hashtags Teil eines breiten Diskurses. Der hat erste Feuerproben überstanden, von altbackenen Gegenreden über das Ende der Flirtkultur à la Catherine Deneuve bis zu Schaum-vorm-Mund-Attacken von Mini- wie Maxi-Machos. Doch der Diskurs, das steht mittlerweile fest, ist gekommen, um zu bleiben. Denn inzwischen geht es längst nicht mehr nur um die skandalöse Häufung von Einzelfällen sexuellen Missbrauchs, sondern um geradezu feudale Machtstrukturen und Umgangsformen, und zwar in einer Branche, die gerne Lebensentwürfe auf der Leinwand propagiert, in denen Toleranz, Respekt und Liberalität große Rollen spielen. Auch die Causa Dieter Wedel zeigt das exemplarisch.

Tyrannen in schwarzen Lederjacken

Die Filmemacherin Doris Dörrie hat anlässlich der Berlinale in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ von ihren Anfangsjahren erzählt, in denen Regisseure Tyrannen in schwarzen Lederjacken zu sein hatten, damit man ihnen die Ernsthaftigkeit abnahm, große Kunst schaffen zu wollen. Und von ihrem Unbehagen damit und ihrer Entscheidung, am Set einen anderen, wertschätzenden Ton anzuschlagen. Erfolgreiche Filme dreht Dörrie trotzdem. Auch die Filme, die auf der Berlinale präsentiert wurden und von denen sich einige um starke Frauen drehen, werden ihr Publikum finden, ob es sich nun um das Romy-Schneider-Biopic mit Marie Bäumer handelt oder um die ecuadorianische Produktion „Die Erbinnen“, in der es um ein lesbisches Liebespaar geht.

Die Jury hat den Hauptpreis des Festivals, den „Goldenen Bären“, zudem an eine Regisseurin vergeben: Der Experimentalfilm „Touch me not“ der Rumänin Adina Pintilie hat wegen seiner expliziten Sexszenen das Publikum und die Kritik gespalten. Vielleicht ist der Film, der demnächst in den deutschen Kinos anlaufen soll, tatsächlich verstörend und daher ein Exempel sehr unbequemer Kunst. Vielleicht wollte die Jury mit ihrer Entscheidung auch ein Zeichen setzen gegen vorherrschende Erwartungshaltungen. Schamlosigkeit wird immer noch eher einem Diplom-Provokateur wie Lars von Trier zugestanden als einer Frau, deren Name nur gut informierten Cineasten etwas sagt.

Nominierung für den Regie-Oscar

Mit enttäuschten Erwartungshaltungen kennt sich auch Kathryn Bigelow aus, die 2010 als erste Frau in der Geschichte der Academy Awards für ihr Kriegsdrama „The Hurt Locker“ mit dem Regie-Oscar bedacht wurde. Bigelow dreht Action-Filme und gilt deshalb nach wie vor als Exotin in Hollywood. Und zwar in mehrfachem Sinn: Sie interessiert sich dafür, Gewalt zu zeigen (was als wenig weiblich gilt), ist damit erfolgreich. Sie ist bisher die einzige Frau, deren Inszenierung prämiert wurde. Greta Gerwig ist für ihre Umsetzung von „Ladybird“ dieses Jahr nominiert, als fünfte Frau überhaupt, die die Jury für einen Regie-Oscar in Betracht zieht.

Warum das nach wie vor so ist, darum geht es bei der Debatte, die durch #MeToo angestoßen wurde. Infrage gestellt werden die Bedingungen für Diskriminierungen: Wer finanziert eigentlich was, wie, für wen? Da trifft sich die Debatte mit #oscarssowhite. Vor zwei Jahren beklagten Afro-Amerikaner ihre Benachteiligung. Mit Erfolg, wie man beispielsweise an „Moonlight“ sieht, der 2017 den Oscar für den besten Film bekam. Man erkennt es auch an Marvel-Produktionen wie „Black Panther“ oder der Serienwelt von Netflix und Co., in der es vor Diversität nur so brummt. Die Produzenten haben verstanden: Damit ist mittlerweile gutes Geld zu verdienen, alte Rollenklischees können eingemottet werden. Das Zauberwort heißt Respekt. Auch die Oscar-Favoriten tragen dem Rechnung und erzählen von ungewöhnlichen Frauen: einer Mutter im Kampfmodus, einer Menschenfrau, die einen Fischmann rettet, einer mutigen Verlegerin. Mal schauen, welche Kleider Frances McDormand, Sally Hawkins und Meryl Streep auf dem roten Teppich tragen.