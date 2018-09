Ulrike Hiller (Hiller)

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2015 17 universelle Ziele (SDG) für eine bessere Welt verabredet, die in 193 Staaten bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden sollen. Ziel ist es, eine lebenswerte, sozial, ökonomisch und ökologisch gerechte Welt für alle Menschen auf der Welt zu schaffen. Die Nachhaltigkeitsziele betreffen alle wichtigen Lebensbereiche wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit, Umwelt oder Wirtschaft.

Nachhaltig ist ein Ziel, wenn es zukunftsfähig ist und die Lebensbedingungen der Menschen auf Dauer positiv entwickelt. Alle Staaten und Regionen der Welt sind zur Umsetzung verpflichtet, also auch die Länder und Kommunen in Deutschland. Die Bremer Stadtmusikanten, Symbol für die Stärke solidarischen Handelns, verpflichten uns zu mutigen Schritten.

In unserem kleinen Bundesland gibt es immer wieder neue Ideen, Dinge zu verbessern, so zum Beispiel durch die Einführung des Mindestlohns auf Landesebene oder faire Beschaffung im Öffentlichen Dienst. Oft arbeiten wir gemeinsam mit internationalen Partnern. Im März 2019 findet zum zweiten Mal nach 2016 eine Städtepartnerschaftskonferenz zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele statt – dieses Mal verstärkt verbunden mit unseren Ortsämtern, Beiräten und Schulen in den Stadtteilen.

Spannend sind Veränderungen, wenn sie systematisch und nachhaltig sind. Besonders effektiv ist die Steuerung nachhaltigen Regierungshandelns über die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, denn wir wissen alle: Geld regiert die Welt. In Bremen bereitet die Finanzsenatorin zurzeit den elektronischen Haushalt ab 2020 vor, der neben grundsätzlichen Erleichterungen auch weitere Chancen der Veränderung bietet.

Er eröffnet die Möglichkeit, den öffentlichen Haushalt mit den universellen Zielen zu verknüpfen und damit sichtbarer zu machen, an welchen Zielen wir schon arbeiten oder noch stärker arbeiten sollten. Als zuständiges Senatsmitglied für Entwicklungszusammenarbeit freut mich diese spannende Aufgabe sehr, da wir dadurch über Ressortgrenzen hinaus erkennen, was wir alles schon für die Umsetzung tun. Soziale, ökonomische und ökologische Verbindungen können damit im Laufe eines Haushaltszyklus dargestellt werden.

Die Betrachtung eines öffentlichen Haushalts in Verbindung mit den universellen UN-Zielen ist ein völlig neuer Prozess. Indem wir die inhaltlichen Herausforderungen der Zukunft mit den neuen digitalen Möglichkeiten vernetzen, werden wir wieder einmal bundesweit Vorreiter und Vorbild sein.

Zur Person

Unsere Gastautorin Ulrike Hiller ist Staatsrätin und Bevollmächtigte der Freien Hansestadt beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit. Von 2007 bis 2012 war sie Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.