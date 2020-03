Solidarität in der Coronakrise: Deutsche Kliniken wollen französische Corona-Patienten aus dem benachbarten Elsass aufnehmen. (Patrick Seeger /dpa)

Es ist die Zeit der Appelle, Mahnungen und guten Worte: Die Bundeskanzlerin beendete mit der Corona-Krise ihre politische Abstinenz und demonstriert plötzlich nicht nur alte Führungsstärke, sondern findet auch den richtigen Ton in dieser Ausnahmesituation. Der Bundespräsident wendet sich ebenfalls an die Öffentlichkeit und fordert mehr Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit. Solidarität sei jetzt „existenziell wichtig“, so Frank-Walter Steinmeier in einer Video-Botschaft, und zwar nicht nur „bis zum nächsten Grenzzaun“. Der Virus habe schließlich keine Staatsangehörigkeit. Wie wahr!

Daran erinnert auch Ursula von der Leyen. Schon einige Tage vor dem virtuellen EU-Gipfel in Brüssel versuchte die Kommissionspräsidentin die auch in Zeiten der Corona-Pandemie zu spürenden gewaltigen europäischen Fliehkräfte zu bändigen. Aus einer Ansammlung von Einzelstaaten will sie wieder eine koordiniert handelnde Solidargemeinschaft machen. Der Verlauf des EU-Gipfels hat gezeigt, wie schwer das gerade ist. Es war ein sowohl verzweifeltes wie kämpferisches Plädoyer für den europäischen Zusammenhalt und gegen den Rückfall in nationalstaatliches Denken.

Doch trotz allen Streits setzt sich langsam die Einsicht durch, dass ein gemeinsam handelndes Europa stärker ist als isoliert agierende Nationalstaaten. Vermehrt helfen sich Mitgliedsstaaten, bieten Nachbarschaftshilfe an, zeigen, dass sie sich in dieser Ausnahmesituation nicht nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen um die medizinische Versorgung der Menschen kümmern. Die europäische Idee, sie lebt eben doch.

Rückholaktionen von Urlaubern werden endlich koordiniert, französische Corona-Infizierte werden aus dem Elsass ausgeflogen und in Kliniken in Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz behandelt. Beatmungsgeräte werden nach Italien gebracht. Auch der Bedarf an Atemmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln wird EU-weit ermittelt und sichergestellt. Aus nationalem Krisenmanagement wird allmählich ein europäisch koordiniertes.

Globale Solidarität

Doch das Coronavirus infiziert Menschen weltweit. Deshalb ist es gut, wenn global Solidarität gezeigt wird. Und genau das passiert. China schickt Hilfsflüge mit medizinischem Material nach Mailand, Russland hilft mit Virologen und Epidemologen, und selbst Kuba beordert Fachpersonal, das zuvor in Afrika gegen Ebola eingesetzt war, in die Lombardei.

Das sind mehr als nur Gesten, das ist die richtige Antwort auf diese Pandemie. Genauso wie die Suche nach einem Impfstoff eine internationale Aufgabe ist, muss auch die Hilfe eine weltumspannende sein. Es ist eben nicht die Stunde der Nationalstaaten, wie AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen meint. Und die EU ist auch nicht machtlos, im Gegenteil. Sie ist umso stärker, je mehr sie sich wieder auf ihre Gemeinsamkeit besinnt.