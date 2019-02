Bundeskanzlerin Merkel trifft sich in Tokio mit Japans Premier Abe. Sie reden über Digitalisierung und Freihandel. (Peter Steffen /dpa)

Treffen Japaner und Deutsche aufeinander, ob Reisende, Geschäftsleute oder Forscher, freuen sich beide Seiten schnell über Gemeinsamkeiten. Es beginnt oft mit der Regel- und Ordnungsliebe, geht weiter mit der relativ ruhigen Art zu kommunizieren und endet manchmal ‒ häufiger von japanischer Seite und dann meist zur Verlegenheit auf der deutschen ‒ mit der gemeinsamen Vergangenheit im Krieg.

Das Betonen der Parallelen findet auch auf Regierungsebene statt, politisch ist das Verbindende nicht zu übersehen. Bei­de Länder sind mehr oder weniger gut funktionierende liberale Demokratien, beide suchen aktiv nach Chancen inmitten von Digitalisierung und Automatisierung der Wirtschaft, sind eher arm an Rohstoffen, haben alternde Bevölkerungen, sind hoch industrialisierte Exportnationen.

Daraus ergibt sich die hohe Abhängigkeit vom Multilateralismus: Japan wie Deutschland brauchen intakte internationale Regeln, um ihre weltgewandten Volkswirtschaften zum Blühen zu bringen. Deshalb einigten sich die EU und Japan, nachdem sich die USA aus allen möglichen Freihandelsvertragsverhandlungen zurückzogen, in hohem Tempo auf ihren eigenen Freihandelsvertrag.

Prekäre Arbeitsmarktsituation nicht besprochen

Bei Merkels Besuch in Tokio wird es vor allem um diese verbindenden Themen gehen. Ein Thema jedoch, das eine Folge all der anderen Gemeinsamkeiten ist, dürfte dagegen auf der Strecke bleiben: der immer prekärer werdende Arbeitsmarkt. Digitalisierung, Automatisierung und demografische Alterung sind Entwicklungen, die in Abwesenheit regulierender Maßnahmen dazu geführt haben, dass in Deutschland heute rund ein Viertel und in Japan etwa 40 Prozent der Arbeitsbevölkerung keinen Vollzeitjob mehr hat.

In beiden Ländern führt das prekäre Leben zu Unsicherheit, die auch Rechtspopulismus begünstigt, womit beide Regierungsoberhäupter viel Erfahrung haben. Beim neuen Freihandelsabkommen hätten sie deshalb auf Produktionsbedingungen als Kondition für Handel pochen können und Debatten über neue Sicherungssysteme, Grundeinkommen oder dergleichen anstoßen können. Aber der Arbeitsmarkt hatte weder für Merkel noch für Abe je Priorität. Auch diesmal werden die beiden vermutlich lieber über anderes reden. Man hat ja so viel gemeinsam.