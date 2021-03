Was in Deutschland immer wieder ein Thema ist, sorgt gerade auch in England für Streit: der Kohleabbau. (Federico Gambarini/dpa)

London. Nichts weniger als eine „grüne industrielle Revolution“ hatte Boris Johnson Ende 2020 versprochen. Großbritannien, so tönte der Premierminister, werde eine globale Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen. CO2-Neutralität bis 2050, die Abschaffung des Verkaufs von Benzin- und Dieselfahrzeugen, die Vervierfachung der Offshore-Windenergie innerhalb eines Jahrzehnts – das Königreich, Gastgeber des Klimagipfels COP26 im November in Glasgow, setzte sich ehrgeizige Ziele. Aber schon jetzt erhält Johnsons Image als grüner Revolutionär Kratzer. Denn obwohl Großbritannien häufig als Positivbeispiel beim Thema Kohleausstieg in Europa herangezogen wird, soll in der Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands eine Kohlemine entstehen. Wie passt das zusammen? Es wäre der erste Untertagebau in England seit 30 Jahren.

Die Geschichte ist peinlich für die Regierung. Deshalb hielt sich Johnson mit öffentlichen Äußerungen bislang zurück und wollte die Entscheidung den lokalen Behörden überlassen. Doch zu kontrovers und über die Region hinaus wird die Mine mittlerweile diskutiert, als dass die Regierung sich weiterhin heraushalten konnte. Ergo die Kehrtwende. Bauminister Robert Jenrick stoppte fürs Erste das umstrittene 165-Millionen-Pfund-Projekt (umgerechnet rund 192 Millionen Euro).

Ärger in der Partei

Das Problem für Johnson: Zahlreiche Abgeordnete in der Tory-Partei toben. In einem Brief sprachen sich 40 Parlamentarier für die Mine nahe des Küstenorts Whitehaven aus und verwiesen auf die Bedeutung der Steinkohle für den heimischen Industriemarkt. Nicht nur, dass das Projekt rund 500 neue Jobs in der Region schaffen würde, wie die zuständige Firma West Cumbria Mining betont, die von bis zu 750 Millionen Tonnen Steinkohle unter dem Meeresboden ausgeht und jährlich 2,5 Millionen Tonnen aus der Erde holen will. Es würde, so das Argument der Befürworter, außerdem dem Klima nutzen, da die Kohlenstoff-Emissionen beim Transport von Australien oder Nordamerika nach Großbritannien entfielen.

Doch Umweltschützer und Wissenschaftler laufen Sturm. Sie werden gestützt vom unabhängigen Klimabeirat der Regierung. Das Climate Change Comittee zweifelt zum Beispiel den Bedarf an. Laut Schätzungen würden 85 Prozent der geförderten Kohle exportiert werden. Hinzu komme, dass jede Extra-Tonne des fossilen Energieträgers auf dem Weltmarkt die Kosten drücke, während die Emissionen stiegen, hieß es. Kämen zudem keine teuren Technologien zum Abfangen des Ausstoßes zum Einsatz und will Großbritannien an seinem Ziel festhalten, bis 2050 klimaneutral zu sein, müsse die Kohleverbrennung in der Stahlproduktion bis spätestens 2035 enden.

Johnson in der Zwickmühle

Boris Johnson steckt in einem Dilemma. Einerseits versprachen die Konservativen nach ihrem Erfolg in den ehemals traditionellen Labour-Hochburgen, darunter Cumbria, ihren neuen Wählern Jobs und bessere Aussichten. Dort herrscht in vielen Gegenden vor allem Hoffnungslosigkeit. Passenderweise liegt das Gelände, wo die Kohlemine entstehen soll, neben einer Zeche, die vor Jahrzehnten geschlossen wurde. Andererseits riskiert der Premierminister beim Thema Klimaschutz seine Glaubwürdigkeit auf der Weltbühne.

Auch wenn der Landkreis die Pläne bereits abgesegnet hatte. Aufgrund der „weiteren Entwicklungen“ wie der Veröffentlichung des Reports des Klimabeirats ordnete Bauminister Jenrick nun eine öffentliche Untersuchung an. Während die Umweltschutzorganisation Greenpeace von „fantastischen Nachrichten“ sprach – „besser spät als nie“ –, wurde Jenrick in den eigenen Reihen dafür scharf kritisiert. Der Tory-Parlamentarier Mark Jenkinson etwa schimpfte, es handele sich um eine „Kapitulation vor Klimaalarmisten“.