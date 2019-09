Andreas Kalbitz, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Brandenburg, verfolgt bei der AfD-Wahlparty die Bekanntgabe erster Ergebnisse. (Gregor Fischer/dpa)

Am Ende ist es doch nicht ganz so schlimm gekommen, wie es noch vor wenigen Wochen aussah. Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg bleiben stärkste politische Kraft in ihrem Bundesland. Der AfD ist es also doch nicht gelungen, erstmals als Sieger aus einer Landtagswahl hervorzugehen.

Das Aufatmen darüber war am Sonntagabend unüberhörbar. Dennoch ist der Ausgang der beiden Wahlen ein deutliches Warnsignal: Jeder vierte Wähler in Brandenburg und Sachsen hat eine rechtsnationale, ja teilweise offen rechtsradikale Partei gewählt. Und in beiden Ländern hat die AfD ein Rekordergebnis eingefahren. Zur Erinnerung: Bei der Sachsenwahl 2014 war die Partei überhaupt das erste Mal in ein Landesparlament eingezogen. Das ist ein atemberaubender wie erschreckender Durchmarsch.

Mehr zum Thema AfD legt deutlich zu Liveblog: SPD in Brandenburg vorn, CDU in Sachsen Fast 30 Jahre nach der deutschen Einheit fährt die AfD im Osten historische Ergebnisse ein. Die CDU ... mehr »

Immerhin: Dieser Rechtsruck im Osten hat viele Menschen aufgewühlt beziehungsweise aufgeweckt. Die Wahlbeteiligung ist in beiden Ländern im deutlich zweistelligen Bereich angestiegen, allerdings von einem schwachen Niveau knapp unter 50 Prozent aus. Auch bemerkenswert: Viele Wähler haben offenbar strategisch gewählt und ganz bewusst die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen gewählt, um einen absoluten AfD-Triumph zu verhindern. Dieses Wahlverhalten ging offenbar vor allem zulasten von Linken und Grünen.

Wie muss man nun mit der AfD umgehen? Das haben Dietmar Woidke in Potsdam und Michael Kretschmer in Dresden gezeigt. Auf Kurs bleiben, klare Kante zeigen und sich eindeutig gegen die Strategie der Rechtsnationalen stellen, die Gesellschaft weiter spalten zu wollen. Ohne diese Contra-Positionierung wären die furiosen Aufholjagden von Kretschmer und Woidke gar nicht möglich gewesen. Beide haben den schwierigen und manchmal auch sehr unerfreulichen Spagat hinbekommen: Dem Volk aufs Maul zu schauen, ohne denen nach dem Mund zu reden, die sich für das Volk ausgeben.