Ein irakischer Mann, der verdächtigt wird, ein Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen zu sein. Der Mann gab zu sich zwar dem IS angeschlossen zu haben, jedoch nicht an Kampfhandlungen teilgenommen zu haben. (Andrea DiCenzo /dpa)

Sie haben gemordet, vergewaltigt oder zumindest tatenlos dabei zugesehen: Tausende Kämpfer des selbst ernannten „Islamischen Staates“ sitzen in irakischen und kurdischen Gefängnissen. Der IS gilt als militärisch besiegt, doch noch immer ist nicht klar, was mit den inhaftierten Dschihadisten und ihren Angehörigen passieren soll.

Die Kurden im autonomen syrischen Gebiet Rojava sind heillos überfordert mit den hochgefährlichen Terroristen. Deshalb verkündete der Irak im März, die etwa 800 Kämpfer mit europäischen Pässen aus nordsyrischen Gefängnissen in Bagdad verurteilen zu wollen. Sie stattdessen zurück in ihre Heimatländer zu holen, dieser Idee stehen die meisten europäischen Staaten, auch Deutschland, sehr skeptisch gegenüber. Die westlichen Länder halten die Füße still – und das, obwohl es immer wieder Berichte von Menschenrechtsorganisationen über Rachemorde, Hinrichtungen und Folter von einstigen IS-Kämpfern, ihren Angehörigen oder einfachen Verdächtigen gibt.

In dieser Woche kam immerhin Bewegung in die Diskussion. In Schweden trafen sich Vertreter einiger europäischer Staaten und Institutionen, um den Umgang mit den einstigen IS-Mitgliedern zu beraten. Schwedens Innenminister schlug ein internationales Sondergericht für die Straftaten des IS in Syrien und im Irak vor. Wie die „Welt“ berichtet, prüfen Deutschland und andere EU-Staaten nun die Möglichkeit eines solchen Tribunals. Es wäre ein starkes Zeichen gegen die barbarischen Verbrechen des IS. Es wäre zudem ein Zeichen, dass sich Europa für Gerechtigkeit einsetzt und nach dem Ende der Flüchtlingsbewegung aus Syrien nicht das Interesse an der Region verliert.

Sind der Irak und Katar gute Standorte für ein Tribunal?

Doch es stellen sich auch viele Fragen. Sind der Irak und Katar wirklich gute Standorte für ein solches Tribunal? Immerhin ist im Irak die Todesstrafe noch Praxis. Mindestens elf Franzosen, die beim IS waren, sind in Bagdad bereits zum Tode verurteilt worden. Es ist fraglich, wie sichergestellt werden soll, dass die Verfahren nach europäischen rechtsstaatlichen Standards geführt werden. Wie sehr Rachewünsche eine Rolle spielen, zeigt ein Bericht von „Human Rights Watch“.

Demzufolge wurden im Irak sogar Kinder festgenommen, die eine Verbindung zum IS gehabt haben sollen. Oft werden sie unter Folter zu Geständnissen gebracht. Die Rechtsstandards müssen also stimmen. Sonst machen es sich die westlichen Regierungen zu einfach, wenn sie die ungeliebten Staatsbürger in ausländischen Gefängnissen lassen. Ebenso darf es vom Tribunal keine Todesstrafe geben.

Und: Die Diskussion über die Ahndung der Verbrechen des IS darf nicht ohne die Frage auskommen, wie die Verbrechen des Assad-Regimes und seiner Verbündeter geahndet werden. Giftgas, Folter, Morde – die Liste ist lang.