Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die Abschiebung eines Mannes aus Togo gebilligt, der mit großem Polizeiaufgebot aus einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen geholt worden war. Das Gericht lehnte seinen Eilantrag gegen die Abschiebung nach Italien am Dienstag ab. Bereits im November hatten die Stuttgarter Richter einen Antrag des Togolesen abgelehnt, mit dem er seine Abschiebung verhindern wollte. Rechtsmittel gegen die Entscheidung sind aber noch möglich. Sein Anwalt will Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einlegen, wie er ankündigte.