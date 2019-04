Gerold Otten ist neuer Kandidat der AfD für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten nach der zuvor in drei Wahlgängen gescheiterten Mariana Harder-Kühnel. (Kay Nietfeld/dpa)

Die AfD will im Bundestag erneut die Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten aus ihren Reihen auf die Tagesordnung setzen. "Ich gehe davon aus, dass wir die Wahl abhalten können diese Woche", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, am Dienstag in Berlin. Am Nachmittag wählte die Fraktion nach Angaben von Abgeordneten den Verteidigungspolitiker Gerold Otten zu ihrem neuen Kandidaten. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr, setzte er sich in geheimer Abstimmung gegen Lothar Maier aus Baden-Württemberg, Karsten Hilse aus Sachsen und den Gesundheitspolitiker Axel Gehrke durch.

Am vergangenen Donnerstag war die hessische AfD-Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel im dritten Wahlgang gescheitert. Die Juristin war nach dem ehemaligen CDU-Mitglied Albrecht Glaser bereits die zweite Kandidatin der Partei, die nicht die notwendige Mehrheit erhielt.

Laut Baumann will die Fraktion nun in jeder Sitzungswoche einen Kandidaten aufstellen. Er sagte, anstatt der AfD den ihr zustehenden Posten zu gönnen, verwende der Bundestag "wertvolle Zeit auf solche Geschichten." (dpa)