Syrien ist ein Land, in dem sich verschiedene Interessen zu einem enormen Eskalationspotenzial zusammenbrauen. Assad geht es um Machterhaltung. Russland will einen seiner wenigen Verbündeten in der Region sichern und mit dem Stützpunkt in Tartus den einzigen direkten Zugang seiner Marine zum Mittelmeer erhalten. Die Türkei will ein Erstarken der Kurden an ihrer Grenze verhindern und Syrien als Regionalmacht schwächen. Iran wiederum strebt danach, seinen Einflussbereich in einem zusammenhängen Bogen bis in den Libanon auszuweiten, während das sunnitische Katar und das sunnitisch-wahabitische Saudi-Arabien gerade das verhindern möchten. Auch Israel will den in Syrien massiv gestiegenen Einfluss der vom Iran gesponserten Hisbollah zurückdrängen.

Dass sich der Westen in diese komplizierte Gemengelage möglichst nicht hineinziehen lassen möchte, ist verständlich. Zu präsent sind die Erinnerungen an das – auch selbst verschuldete – Chaos im Irak und in Afghanistan mit hohen Verlusten alliierter Soldaten. Allerdings ist das Signal der nur vereinzelten Einsätze amerikanischer, britischer und französischer Flugzeuge, Schiffe und Raketen fatal: Wenn ihr euer Volk mit Chemiewaffen umbringt, dann ist das bestrafenswert – wenn ihr es mit konventionellen Waffen umbringt, lassen wir euch gewähren. Die bisherige westliche Reaktion auf die massiven Menschenrechtsverletzungen durch das syrische Regime ist wenig konsequent. Dabei war es gerade diese Politik der Inkonsequenz, die zu der derzeitigen Situation in Syrien beigetragen hat. So sprach Barack Obama 2012 von roten Linien, die überschritten würden, wenn Assad chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzen lassen würde. Als aber 2013 genau das geschah, reagierten den USA nicht entscheidend. Stattdessen ließen sie sich auf einen faulen Kompromiss mit Russland ein, nach dem die chemischen Waffen Syriens ins Ausland gebracht und dort vernichtet werden sollten. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl der russische als auch der iranische oder türkische Einfluss in Syrien noch überschaubar. Es wäre Zeit gewesen, die syrische Opposition massiv zu unterstützen. Wenig ist damals passiert. Und heute scheint es aufgrund der komplizierten Lage in Syrien und den möglichen Folgen zu einer umfassenderen Intervention zu spät. Dabei betreibt der Westen in Syrien weder eine wirklich strategische, noch eine an Menschenrechten orientierte Politik. Ein erster Schritt wäre klar zu kommunizieren, welche Ziele man mit der eigenen Syrien-Politik eigentlich verfolgt – und welche Mittel man tatsächlich bereit ist, dafür einzusetzen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Mitarbeiter am Institut für Nachhaltigkeitssteuerung der Leuphana-Universität Lüneburg. Studiert hat Laws Politikmanagement an der Hochschule Bremen und in Vilnius (Litauen).