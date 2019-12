Kennenlerntreffen der Parteichefs

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Geschwurbel

Jürgen Hinrichs

Markus Söder hatte zum Kennenlerntreffen der Parteichefs Lebkuchen mitgebracht, was Süßes. Wer noch was will in der Koalition, sollte die Konflikte aber nicht überzuckern, findet Jürgen Hinrichs.