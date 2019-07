Gesundheitsapps auf Rezept – das Bundeskabinett hat dafür am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg gebracht. (Ducret/DPA)

Ärzte sollen ihren Patienten ab Januar nicht nur Medikamente und traditionelle Heilanwendungen, sondern auch Gesundheitsapps verschreiben dürfen. Das sieht ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Dabei geht es beispielsweise um Anwendungen, die chronisch Kranke an das regelmäßige Einnehmen ihrer Arznei erinnern, oder Tagebücher für Diabetiker. Die Krankenkassen haben den gesetzlich Versicherten solche digitalen Helfer künftig zu erstatten. Einzige Bedingung dafür: Die Apps müssen eine grobe Sicherheits- und Qualitätsprüfung bestanden haben.

Solche Angebote könnten die Versorgung der Patienten verbessern und die Arbeit der Ärzte erleichtern, sagte Spahn. Die Patienten sollten sich darauf verlassen können, dass digitale Anwendungen und sinnvolle Apps „schnell und sicher in die Versorgung kommen“. Dafür soll für die Hersteller nun ein zügiger Zulassungsweg geschaffen werden. In einer ersten Stufe hätte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu prüfen, ob die Anwendungen vorgegebene Grunderfordernisse an Sicherheit, Qualität, Funktionsweise und Datenschutz erfüllen. Tun sie das, werden sie ein Jahr lang von den Kassen erstattet. In dieser Zeit müssten die Hersteller belegen, dass ihre Apps „positive Effekte für die Versorgung“ haben. Wie viel Geld die Kassen dann dafür zahlen, wäre mit dem GKV-Spitzenverband auszuhandeln.

Mit einem weiteren Digitalvorhaben hat der Minister allerdings erst mal Schiffbruch erlitten: Nach einem Veto des Justizministeriums flogen vorgesehene Regelungen zur Einführung einer elektronischen Patientenakte aus dem Entwurf. Sie sollen nun – um den Starttermin des Vorhabens zum Jahreswechsel 2020/2021 nicht zu gefährden – erst später über ein separates Gesetz angegangen werden. Konkret geht es dabei um das Problem, dass die Patientenakte in der Anfangszeit aus technischen Gründen nur nach einem Alles-Oder-Nichts-Prinzip funktioniert hätte. Wenn Versicherte ihrem Arzt oder Physiotherapeuten Zugriff auf die Akte gewährt hätten, wären für diese automatisch immer auch sämtliche Daten sichtbar gewesen. Das Justizministerium sah in Spahns Gesetzentwurf deshalb den Datenschutzaspekt nicht genügend berücksichtigt.

Was sich gegenüber den ursprünglichen Entwürfen ebenfalls geändert hat, ist der Umgang mit den Apothekern. Ihre Frist zur Anbindung an die Telematik-Infrastruktur wurde um sechs Monate verlängert – und zwar vom 31. März 2020 auf den 30. September 2020. Spahn kam damit Forderungen von Apothekerverbänden entgegen, die einen schnelleren Anschluss als technisch kaum möglich bezeichnet hatten. Außerdem werden Ärzte über Spahns Gesetz angehalten, künftig mehr elektronische Post zu versenden und Heilmittel digital zu verschreiben.