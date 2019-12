Von Armut in Deutschland sind auch viele Kinder betroffen – insbesondere die von Alleinerziehenden. Eine Zunahme von Armut ist zudem bei Rentnern zu beobachten. Die Senioren seien die Gruppe mit der schlechtesten Entwicklung, erklärt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Dabei ist die Armut in Deutschland sehr ungleich verteilt: Neben Ostdeutschland ist auch das Ruhrgebiet besonders betroffen. (Nietfeld/dpa)

Berlin. Es ist eine gute Nachricht in einer Reihe von schlechten: Die Armut in Deutschland geht zurück. Laut einem aktuellen Bericht des Paritätischen Gesamtverbandes ist die Armutsquote in der Bundesrepublik leicht gesunken – auf 15,5 Prozent im Jahr 2018, das sind 0,3 Punkte weniger als im Jahr davor. Einen Grund zum Feiern sieht Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des „Paritätischen“, darin allerdings nicht. Er spricht lieber von „überraschenden, aber leider auch frustrierenden Ergebnissen“ im Armutsbericht für dieses Jahr.

So ist zwar im Osten die Armut nach wie vor hoch. In Mecklenburg-Vorpommern (20,9 Prozent) oder Berlin (18,2 Prozent) leben weiterhin viele arme Menschen. Doch die Not in Ostdeutschland geht vielerorts zurück – in Mecklenburg-Vorpommern etwa ist die Quote zwischen 2008 und 2018 um 12,9 Prozent gefallen. Im manchen westdeutschen Regionen hingegen, in Hessen oder Nordrhein-Westfalen, hat die Zahl der Armen im gleichen Zeitraum drastisch zugenommen, während vor allem im Süden relativ wenige Arme wohnen. „Die Kluft zwischen Wohlstandsregionen auf der einen und Armutsregionen auf der anderen Seite wächst stetig und deutlich, und der Graben verläuft längst nicht mehr nur zwischen Ost und West“, sagt Schneider.

Insgesamt zeichnet der Armutsbericht das Bild eines viergeteilten Landes: Dem wohlhabenden Süden (Bayern und Baden-Württemberg mit einer Gesamtquote von 11,8 Prozent), stehen Nordrhein-Westfalen mit 18,1 Prozent und der Osten mit einem Durchschnitt von 17,5 Prozent gegenüber. Dazwischen liegen weitere Regionen Westdeutschlands mit einem Gesamtwert von 15,9 Prozent – zum Beispiel Mittelhessen.

Das Negativ-Ranking der ärmsten Gegenden in Deutschland wird von Bremerhaven mit einer Armutsquote von 27,9 Prozent angeführt, gefolgt von der Altmark (22,9 Prozent) im Norden Sachsen-Anhalts und Vorpommern mit 22,5 Prozent. Viel besser sieht es in Bayern aus: Die bundesweit niedrigsten Armutsquoten haben München (8,5 Prozent), das bayerische Oberland (9,2 Prozent) sowie Ingolstadt. Die Donau-Stadt hat eine Armutsquote von 10,3 Prozent – ungefähr die Hälfte von Dortmund und Duisburg-Essen.

„Der Armutsbericht zeigt, dass auch der Westen Deutschlands tief gespalten und weit entfernt ist von Einheitlichkeit oder gleichwertigen Lebensbedingungen“, sagt Schneider. Das Ruhrgebiet bleibe mit 5,8 Millionen Einwohnern und einer Armutsquote von 21,1 Prozent die „Problemregion Nummer eins“ in Deutschland.

Als arm gezählt wird in dem Bericht nicht nur, wer von „existenziellen Notlagen wie Obdachlosigkeit oder Nahrungsmangel“ betroffen ist. Auch wer als Single monatlich weniger als 1035 Euro zur Verfügung hat, lebt nach der Definition des Paritätischen unter der Armutsschwelle. Vor allem Rentner sind davon betroffen. Bei ihnen stieg der Armenanteil seit 2008 um ein Drittel. Migranten und Alleinerziehende gehören ebenfalls zur „Hauptrisikogruppe“.

Zur Bekämpfung der Armut fordert der Paritätische einen Mindestlohn von 13 Euro, deutlich höhere Hartz-IV-Sätze und eine Kindergrundsicherung. Unterstützung kommt von SPD, Linken und Grünen. Trotz Wirtschaftsaufschwung und Rekordbeschäftigung wachse die Armut vielerorts, kritisierte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch: „Das ist auch Ergebnis der handelnden Politik der letzten Jahre.“

Zur Sache

Armutsquote im Norden sinkt

Obwohl die Armutsquote in Niedersachsen in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen ist, warnt die Landesarmutskonferenz vor sozialen Spannungen. Vor allem die Entwicklung der Mietpreise biete sozialen Sprengstoff. In Niedersachsen galten im vergangenen Jahr 15,9 Prozent der Menschen als armutsgefährdet, 2015 lag die Quote noch bei 16,5 Prozent. In Bremen gelten hingegen 22,7 Prozent der Menschen als armutsgefährdet.