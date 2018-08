Minutenpflege, dieses fürchter–liche Wort, beschreibt nicht nur die Lage in Altenheimen. Auch in Krankenhäusern ist Pflegepersonal zum Teil unverantwortlich knapp. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich vorgenommen, den unübersehbaren Pflegenotstand in beiden stationären Bereichen anzupacken. „Wir haben verstanden“, signalisiert der ehrgeizige CDU-Minister.

Wenn das stimmen sollte, ist es gut. Auffällig ist aber: In Spahns jetzt vom Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf fällt der ambulante Pflegebereich ziemlich durchs Raster. Das ist unverantwortlich, denn noch immer steht im Sozialgesetzbuch der Grundsatz „ambulant vor stationär“. So bleibt die ambulante Pflege leider der am schlechtesten finanzierte Teil des Systems.

Spahn muss nun schnell unter Beweis stellen, dass er schafft, was vor ihm schon Hermann Gröhe erfolglos versucht hat: Die Krankenhäuser nämlich dazu zu bringen, ihre Personalzahlen in der Pflege auch offenzulegen. Dabei bezieht sich das von Spahns Amtsvorgänger eingeführte Gesetz nur auf ausgewählte Stationen in den Krankenhäusern. Der neue Gesundheitsminister will aber das Verhältnis zwischen der Zahl der Pflegekräfte und dem anfallenden Personalaufwand generell für alle Kliniken errechnen lassen.

So richtig das ist, warum soll im Großen klappen, was schon im Kleinen nicht funktioniert? Spahn wird darauf Antworten geben müssen, will er sich von den Kliniken nicht auch auf der Nase herumtanzen lassen. Vor allem aber sein Versprechen, neue und möglichst auch qualifizierte Pflegekräfte anzuwerben, ist gewagt, denn es ist messbar. Scheitert der Gesundheitsminister mit seinen Plänen, wäre das fatal.