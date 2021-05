Israelische Sicherheitskräfte in Jerusalem stehen in der Nähe des Damaskustors. Zuvor war es auf dem Tempelberg in der Altstadt zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. (Ilia Yefimovich/dpa)

Seit Jahren gilt das gleiche Ritual. Vor allem orthodoxe Juden mit Korkenzieherlöckchen und schwarzen Hüten versammeln sich am Damaskustor vor der von Arabern bewohnten Altstadt Jerusalems. Mit israelischen Fahnen und Spruchbändern ziehen sie durch die engen Gassen und gedenken des 10. Mai 1967, als die israelische Armee im Sechs-Tage-Krieg diesen Teil eroberte. Dieser Tag wird Jerusalemtag genannt. Ihre Endstation ist die Klagemauer unterhalb des Tempelberges, dem Plateau, wo die Al-Aksa-Moschee und der goldene Felsendom stehen. Für die Palästinenser ist dies eine Provokation, die ihre Vertreibung und die jahrelange Besatzung symbolisiert. In diesem Jahr kommt ein Ereignis hinzu, was ihre Misere haarscharf widerspiegelt.

Oberstes Gericht verschiebt seine Entscheidung

Nicht weit vom Tempelberg entfernt, im Ostjerusalemer Stadtteil Scheich Dscharrah, kämpfen vier Familien um den Verbleib in ihren Häusern, die jüdische Siedler für sich beanspruchen. Das Oberste Gericht Israels wollte am Jerusalemtag sein Urteil fällen, ob die Palästinenser zugunsten der Juden ihre Häuser räumen müssen, verschob dann aber in buchstäblich letzter Minute die Verkündung des Urteils. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hat eine neue Sitzung innerhalb von 30 Tagen angekündigt.

Mehr zum Thema Nahostkonflikt ist zurück auf der Weltbühne Arabische Liga hält Sondersitzung zu Israel und Palästina Seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan ist die Lage im Westjordanland und im Ostteil Jerusalems angespannt. Die Arabische Liga will sich auf einer ... mehr »

Die Situation ist heikel. Um weiteren Druck aus dem überkochenden Kessel zu nehmen, verbot der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das Tragen israelischer Fahnen durch die arabische Altstadt. Doch genützt hat es wenig. Die Sprechchöre der Marschierer waren am Montag dementsprechend lauter. Sie wollen Jerusalem ganz für sich haben: „Raus mit den Palästinensern!“ Bevor der Demonstrationszug den Tempelberg erreichte, wurde er aufgelöst.

Polizei setzt Blendgranaten und Gummigeschosse ein

Schon morgens um neun Uhr kam es am dritten Tag infolge zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Auf den Fernsehkanälen waren Videos zu sehen, die Bilder zeigten, wie Polizisten vor der Al-Aksa-Moschee Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Steine werfende Palästinenser einsetzten. Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira sprach gar vom Eindringen der Sicherheitskräfte in das Innere der Moschee, wo viele Palästinenser übernachtet hatten.

Mehr zum Thema Standpunkt zur Absage der Parlamentswahl Ein Bärendienst für die Palästinenser Vor 15 Jahren wurde in Palästina zum bislang letzten Mal gewählt. Jetzt sind auch die für den 22. Mai vorgesehenen Parlamentswahlen abgesagt worden. Birgit Svensson ... mehr »

Die Moschee ist ein Heiligtum des Islam. Von hier soll der Prophet Mohammed in den Himmel aufgefahren sein. Besonders im Ramadan kommen normalerweise Tausende Muslime hierher, um zu beten und Koranstudien zu betreiben. Aufgrund der Pandemie ist dies in diesem Ramadan nicht möglich. Die israelischen Sicherheitskräfte geben zur Begründung ihrer restriktiven Maßnahmen die Bekämpfung des Coronavirus an. Die Palästinenser hingegen nennen dies einen Vorwand. Während Israels Impfquote eine der höchsten der Welt ist und als vorbildlich gilt, haben bislang nur wenige Palästinenser eine Spritze bekommen.

Zusammenstöße auch in anderen Städten

Inzwischen sind die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften nicht mehr allein auf Jerusalem begrenzt. Auch aus mehreren anderen Städten werden Proteste gemeldet, etwa aus der israelischen Hafenstadt Haifa, wo es Festnahmen gab, nachdem Demonstranten versucht hatten, eine Polizeisperre zu durchbrechen. Der palästinensische Rote Halbmond spricht von über 300 Verletzten insgesamt bei den Konflikten, die seit Freitag andauern. Angesichts der wachsenden Spannungen befasste sich der UN-Sicherheitsrat in einer nicht-öffentlichen Sitzung mit der Gewalt in Jerusalem. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, er sei tief besorgt über die gewalttätigen Zusammenstöße in Israel und die mögliche Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern. Auch Papst Franziskus rief zur Mäßigung in Jerusalem auf.

Alle sechs arabischen Länder, die diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten - Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan - verurteilten am Montag das israelische Vorgehen bei einer Sondersitzung der Arabischen Liga in Kairo. Jordanien und Ägypten bestellten die Gesandten Israels ein, um gegen das israelische Vorgehen an der Al-Aksa-Moschee zu protestieren. Das Königreich Jordanien war bis 1967 Schutzmacht für das Westjordanland und hält bis heute das Mandat über den Tempelberg mit den muslimischen Heiligtümern. Ägypten war bis 1967 für den Gazastreifen zuständig.

US-Präsident Joe Biden geht anderen Weg als sein Vorgänger

Doch der Konflikt hat eine tiefere Ebene. Und so lange hierfür keine Lösung gefunden wird, wird es immer wieder einen Tropfen geben, der das Fass zum Überlaufen bringt – wie jetzt. Israel hat im Sechs-Tage-Krieg zwar den Ostteil Jerusalems mit der Altstadt erobert und 1980 annektiert. Die Annexion wird international jedoch nicht anerkannt. Allein der frühere amerikanische Präsident Donald Trump billigte Israel auch ganz Jerusalem zu, verlegte gar die US-Botschaft von Tel Aviv dorthin, um diesen Anspruch zu untermauern.

Trumps Nachfolger Joe Biden geht andere Wege und verurteilte mittlerweile das Vorgehen Israels. Israels Premier Benjamin Netanjahu und seine rechtsgerichteten nationalistischen Verbündeten befürchten nun, mit dem Neuen im Weißen Haus keine Rückendeckung mehr zu erhalten. Wie ein Mantra verkündete Netanjahu deshalb am Montagnachmittag, man werde nicht nachlassen, Jerusalem als „unteilbare“ Hauptstadt Israels auszubauen. Ein zweigeteiltes Jerusalem käme für ihn nicht infrage. Die Palästinenser indes sehen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.

Zur Sache

Israels Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff im Gazastreifen drei Aktivisten der dort herrschenden islamistischen Hamas gezielt getötet. Das Militär veröffentlichte am Montagabend bei Twitter ein Video des Vorfalls im Norden des Küstengebiets. Es handele sich um eine Reaktion auf massive Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei israelischen Luftangriffen im Norden des Gazastreifens insgesamt neun Palästinenser getötet, darunter drei Kinder. Ein Hamas-Sprecher hatte zuvor gesagt, man habe als „Botschaft“ an den israelischen Feind Raketen auf Jerusalem gefeuert. Es handele sich um eine Reaktion auf Israels Vorgehen auf dem Tempelberg sowie im Viertel Scheich Dscharrah in Ost-Jerusalem.