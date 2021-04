Bei Krawallen in der Nacht zum Donnerstag sind in Nordirland mindestens sieben Polizisten verletzt worden. Fahrzeuge brannten aus. In der britischen Provinz kommt es seit Tagen zu Ausschreitungen (Mcburney/DPA)

„Es gab nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden“, steht als Mahnung und Erinnerung in großen Lettern auf dem Tor. Es ist Teil der sogenannten „Friedensmauern“, die im nordirischen Belfast bis heute unter anderem die protestantisch-unionistische Shankill Road und die katholisch-republikanische Springfield Road trennen – und damit zwei Seiten, die sich seit Jahren um Versöhnung bemühen. Doch kurz nach Ostern standen an dieser Stelle Autos in Flammen und Rauchschwaden zogen in den Nachthimmel, nachdem hunderte junge Menschen auf beiden Seiten Molotowcocktails geworfen hatten.

Sechste Krawallnacht in Folge in Nordirland

Am Mittwoch dann attackierten am sechsten Abend in Folge vermummte Angreifer Polizisten mit Steinen, Flaschen und Brandbomben und warfen Brandsätze in einen Doppeldeckerbus, der später komplett ausbrannte. Der Vorfall ereignete sich ebenfalls an einer Kreuzung zwischen einem loyalistisch-protestantischen und einem nationalistisch-katholischen Wohnviertel in Belfast. Ähnlich verstörende Angriffe gab es in Derry/Londonderry und anderen Orten der Provinz. Insgesamt wurden bereits 55 Polizeibeamte verletzt.

Es sind Szenen, die Entsetzen auslösten und an die blutige Vergangenheit erinnern, die doch eigentlich überwunden geglaubt war. Was am Mittwochabend passiert sei, „ist von einem Ausmaß, das wir seit Jahren nicht erlebt haben“, sagte der Beamte Jonathan Roberts. Umso mehr bemühten sich Regierungsvertreter, die Gemüter zu beruhigen. Zudem verurteilten sie die Krawalle scharf. „Zerstörung, Gewalt und die Androhung von Gewalt sind vollkommen inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen“, erklärten Politiker beider konfessioneller Lager nach einer Kabinetts-Sondersitzung. Die Provinz wird von einer Einheitsregierung der jeweils größten Parteien von protestantisch-unionistischer und katholisch-republikanischer Seite geführt.

Religion spielt untergeordnete Rolle

Es herrschen Anspannung und Nervosität, die Nordiren blicken voller Sorge auf die eskalierende Gewalt. Auch wenn Religion laut Experten heute nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, ziehen sich die ehemaligen Konfliktlinien bis in die Gegenwart. Jahrzehntelang standen die protestantischen Loyalisten, die im Zeichen der Krone Nordirland als Teil des Königreichs verteidigten, den katholisch-irischen Republikanern entgegen, die ein wiedervereinigtes Irland anstrebten.

Den Sicherheitsbehörden zufolge stecken hinter den jüngsten Ausschreitungen teils militante protestantisch-loyalistische Gruppierungen, die auch im Drogenhandel tätig sind. Aber auch etliche Jugendliche hätten sich den Krawallen angeschlossen. Anlass ist nach Angaben der Protestierenden die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, hochrangige Politiker der katholisch-republikanischen Partei Sinn Féin, dem ehemals verlängerten politischen Arm der Terrorgruppe IRA, nach der Teilnahme an der großen Beerdigung des Republikaners Bobby Storey nicht wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln zu belangen.

Sonderstatus nach Brexit umstritten

Hinzu kommen die wachsenden Probleme seit dem Brexit. Der Sonderstatus des Landesteils stößt in Teilen des protestantischen Lagers auf Widerstand. Die Situation ist kompliziert. Die Loyalisten in Nordirland befürchten, dass sich die Provinz aufgrund des im EU-Austrittsvertrag festgeschriebenen und äußerst kontroversen Nordirland-Protokolls weiter von Großbritannien entfernt. Laut diesem wurde de facto eine Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland errichtet, inklusive erforderlicher Warenkontrollen. So wollten Brüssel und London verhindern, dass es eine feste Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland gibt, was das Karfreitagsabkommen verletzt hätte.

Es ebnete 1998 den Weg zu einem offiziellen Frieden in Nordirland. Am 10. April unterzeichneten Vertreter der britischen und irischen Regierungen sowie der nordirischen Parteien nach jahrelangen Verhandlungen den historischen Friedensvertrag, der neben einer Polizeireform, einer Entwaffnung aller paramilitärischen Organisationen, der Amnestie für politische Gefangene auch ein Ende der Direktherrschaft aus London vorgab. Fast auf den Tag genau 23 Jahre sind seither vergangen, doch die Wunden sind keineswegs verheilt, wie die letzten Tage gezeigt haben.