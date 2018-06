Gendergerechtigkeit und Grammatik, das sind zwei unvereinbare Gegner. Ihre Vertreter sind in einen erbitterten Kampf verwickelt: Während die einen das grammatikalische und das natürliche Geschlecht in komplizierten Sprachregelungen unter einen Hut bringen wollen, prophezeien die anderen den Verfall der deutschen Sprache. Die Diskussion ist so heikel, dass sich selbst der Rat für deutsche Rechtschreibung auf keine Empfehlung für eine gendergerechte Sprachregelung einigen konnte. Dabei ist genau das eigentlich nebensächlich. Wichtiger ist, dass wir die Debatte überhaupt führen. Auch wenn der Weg zur Geschlechtergerechtigkeit noch viel höhere Hürden birgt: Sprache kann ein Schlüssel zur Gleichheit sein. Erst inklusive Sprache bildet die Vielfalt unserer Gesellschaft ab.

Sprache hat unermessliche Kräfte. Das zeigte sich schon an den frühen Erfolgen der Frauenbewegung: Im Jahr 1919, als erstmals 37 Frauen in der Deutschen Nationalversammlung saßen und endlich Politik mitgestalten durften, war schon die Anrede des Plenums schwierig. „Meine Herren und Damen“, so begann der erste Redebeitrag einer weiblichen Abgeordneten. Klingt simpel. Die Rednerin aber, Marie Juchacz, löste damit große „Heiterkeit“ aus, wie es im entsprechenden Redeprotokoll des Parlaments heißt. Heiterkeit, weil alle anwesenden Geschlechter angesprochen wurden? Knapp 100 Jahre ist das her; offenen Hohn über inklusive Anreden gibt es immer noch.

Es ist unbestreitbar: Die bisherigen Lösungen für gerechte Sprache haben es schwer zu punkten. Gender-Sternchen, Gender-Gap, Binnen-I – auf keinen dieser Vorschläge konnte sich der Rat der deutsche Rechtschreibung einigen. Aus gutem Grund: Kolleg*innen, Kolleg_Innen und KollegInnen, all das liest sich holprig, ist grammatikalisch bedenklich, und an eine Aussprache dieser Konstruktionen ist nicht zu denken. Zumal es einen scheinbar einfachen Weg aus der Misere gibt: Schließlich sind der Genus und der Sexus, also das grammatikalische und natürliche Geschlecht, nicht identisch. So kann ein grammatikalisch männlich bestimmter Begriff immer noch alle Menschen meinen. Warum also nicht diese einfache Grundregel als Leitfaden beibehalten?

Doch wenn die Lösung kurz und einfach sein soll, müsste auch die generisch weibliche Form in Betracht gezogen werden. Liebe Kundin, liebe Kollegin, liebe Mitbürgerin. Oder fühlt sich da nicht jeder angesprochen?

Doch auch diese Regelung ist den Gegnern der gerechten Sprache zuwider. Vor vier Jahren kritisierten Lehrer, Wissenschaftler und Schriftsteller in einem offenen Brief an die österreichische Kultusministerin den „Wildwuchs“ durch das sprachliche Gendern. Damit zwinge ein „minimaler Prozentsatz kämpferischer Sprachfeministinnen“ der „90-prozentigen Mehrheit der Staatsbürger“ ihren Willen auf. Rückkehr zu den Wurzeln zugunsten der Mehrheit? Wer sich so auf dem generischen Maskulinum ausruht, missachtet die Geschlechtergeschichte. Noch bis vor wenigen Jahren waren Frauen mit den Begriffen Ärzte, Lehrer, Richter oder Unternehmer eben schlichtweg nicht gemeint. Dass das heute anders ist, sollte sich auch in unserer Sprache zeigen. Gewohnheit ist nicht immer ein Zeichen von Güte.

Natürlich ist Sprache ein gewachsenes Gut. Dogmatische Eingriffe jeder Art gehören in fiktionale Werke wie die Dystopie „1984“ von George Orwell. Doch Sprache wächst, weil sich darin gesellschaftliche Entwicklungen niederschlagen. Einige Begriffe sterben aus, andere kommen dazu. Das Ziel darf deshalb nicht sein, Sexus und Genus zu vereinheitlichen. Das Ziel muss sein, Alternativen zu ergründen, die in unseren Sprachgebrauch passen. Zumal in einer liberalen Gesellschaft simple Zuordnungen nach den biologischen Geschlechtern nicht mehr zeitgemäß sind. Dass das in unseren Wortschatz integriert wird, ist wichtig. Worte, die eben nicht nur alle Menschen unter einem grammatikalisch männlichen Begriff sammeln, sorgen für Sichtbarkeit und treiben die Modernisierung voran.

Dass die jetzige gendergerechte Sprache nicht optimal ist, ist offensichtlich. Aber vor einigen Jahren gab es noch keine Überlegungen, in inklusiver Sprache mehrere Geschlechter abzubilden. Schon allein, dass wir jetzt darüber diskutieren und sich offizielle Gremien damit befassen, ist ein Fortschritt. Wir müssen die Grenzen unserer Sprache austesten, um die richtigen Lösungen zu finden. Schließlich war vor hundert Jahren auch eine Ansprache von „Meine Herren und Damen“ im Parlament noch Anlass für Irritationen.