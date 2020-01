Mitarbeiter von Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus sehen sich in letzter Zeit mit provokanten Besucherfragen konfrontiert. Auch beim "Denkort Bunker Valentin" in Bremen-Farge. (Henry Fried/Landeszentrale f. pol. Bildung)

Das Personal von Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus wird seit einiger Zeit mit provokanten Besucherfragen konfrontiert. Der NDR berichtete unlängst: „Hat es in Bergen-Belsen wirklich so viele Opfer gegeben? Fragen wie diese bekommen Mitarbeiter zu hören, die Besuchergruppen durch die Gedenkstätte im Landkreis Celle führen.“ Das berichte Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten.

Wagner spricht laut NDR von „sogenannten Signalfragen“. Sie hätten nicht „den Erwerb von Wissen als Hintergrund, sondern das Ziel, Betreuer von Besuchergruppen aufs Glatteis zu führen mit Fragen, die provozieren sollen“. Ähnliches schildert der Leiter des „Denkorts Bunker Valentin“ in Bremen-Farge, Marcus Meyer. „Wir haben diese Vorfälle nicht in der Dramatik wie in Buchenwald oder in Bergen-Belsen. Aber was bei uns vereinzelt vorkommt, sind Aussagen, die infrage stellen oder relativieren, was wir hier verdeutlichen.“ 2017 hatten Unbekannte „Stoppt den Schuldkult“ an eine Mauer in Bunkernähe gesprüht.

Mehr als 1600 Tote in Bremen-Farge

Bis 1945 wurden in Farge Tausende von Zwangsarbeitern aus Europa versammelt, mehr als 1600 starben an Unterernährung und Krankheiten oder wurden willkürlich getötet. Gerade Zwangsarbeit, sagt Meyer, werde gelegentlich als Begleiterscheinung von Krieg schlechthin betrachtet, „ohne dass man sich klar macht, was Zwangsarbeit in der NS-Zeit bedeutet hat“.

Auch aus der niedersächsischen KZ-Gedenkstätte Moringen (Kreis Northeim) sind derartige Vorfälle bekannt. Der NDR zitiert den Leiter, Dietmar Sedlaczek, mit folgenden Worten: „Es wurden Dokumente als gefälscht dargestellt (...). Dass man Zeitzeugen nicht glauben könne. Es gipfelte gewissermaßen darin, dass einer der Beteiligten auf eigene Hafterfahrungen zu sprechen gekommen ist. Und sagte, dass eine Haft im KZ auch nicht schlimmer gewesen sei als die eigene Haft.“

Anders als in dem Fall aus Moringen handele es sich bei Besuchern, die mit verharmlosenden Bemerkungen auffallen, seiner Einschätzung nach nicht generell um unbelehrbare Rechtsradikale. Es seien eher Menschen, die offenbar der Meinung seien, „dass man das doch wohl mal sagen dürfen wird“, so Meyer. Die „Grenzen des Sagbaren“, wie Jens-Christian Wagner es formuliert habe, verschöben sich nach rechts. Wenn die NS-Zeit im Bundestag als „Vogelschiss der Geschichte“ bezeichnet werde, wie von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland im Juni 2018, fühlten sich manche ermuntert, sich öffentlich in ähnlicher Weise zu äußern. „Das sind unangenehme Gespräche, aber es ist Aufgabe von solchen Gedenkstätten wie unseren, diese Diskussion zu führen“, vor allem für und wegen der anderen Zuhörer.

Kurzen Prozess machen die Mitarbeiter in Farge mit Besuchern, die ihre Gesinnung zur Schau stellen, beispielsweise durch ihre Kleidung. Sie werden der Gedenkstätte verwiesen. Neonazistische Kleidung zu tragen, ist laut Hausordnung verboten. „Das kommt nicht häufig vor, aber es kommt vor. Wir haben uns da einen hohen Interpretationsspielraum zugestanden, weil wir uns nicht auf juristische Diskussionen einlassen wollen“, sagt Meyer. „Es ist unsere Aufgabe, diesen Ort zu schützen.“