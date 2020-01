Berlin. Michael Müller will künftig nicht mehr die Berliner SPD führen. Der Regierende Bürgermeister gab am Mittwoch überraschend bekannt, dass er auf eine erneute Kandidatur beim Landesparteitag im Mai verzichte. Damit macht er den Weg frei für eine geplante Doppelspitze: Übernehmen sollen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Berliner Fraktionschef Raed Saleh. Wie diese Zeitung aus Parteikreisen erfuhr, soll Giffey im kommenden Jahr auch Spitzenkandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters werden. Müller soll ermöglicht werden, in den Bundestag zu wechseln. In diesem Fall könnte er mit Platz eins auf der SPD-Landesliste rechnen.

In Berlin wird parallel zur Bundestagswahl im Herbst 2021 ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Müller plant allerdings, bis dahin weiterzuregieren. Trotz vereinzelter Stimmen, die einen vorzeitigen Wechsel an der Spitze im Roten Rathaus in Erwägung ziehen, ist davon auszugehen, dass Müller bis 2021 Regierender Bürgermeister bleibt. Auch Giffey will Familienministerin bleiben.

Brief an die Mitglieder

In einem Brief an alle Mitglieder der Berliner SPD hat sich Müller am Mittwochmittag als Landesparteichef von den Genossinnen und Genossen verabschiedet. „Nach vielen Gesprächen in den letzten Wochen ist deutlich geworden, dass sich nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in Berlin viele Genossinnen und Genossen neue Impulse für unsere Partei wünschen“, heißt es in dem Schreiben an die Parteimitglieder.

Müller war mit Unterbrechung zwölf Jahre Landesvorsitzender der SPD. „Ich glaube, dass es gut ist, wenn jetzt neue Köpfe Verantwortung übernehmen und unsere Partei nach dem nächsten Landesparteitag im Mai führen. Darum werde ich nicht mehr für diese Funktion kandidieren.“ In seinem Brief stellte Müller allerdings auch klar, dass er vorerst Regierender Bürgermeister bleiben möchte. „Ich werde meine Arbeit als Regierender Bürgermeister fortsetzen“, schrieb Müller. Er wolle mit dem Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz „in diesem und dem nächsten Jahr Impulse über Berlin hinaus setzen“.

Der Rückzug sei eine „persönliche Entscheidung Müllers“ gewesen, sagte ein führender Genosse dieser Zeitung. Er habe in einer internen Runde am Dienstagabend auf die anhaltend schlechten Umfragewerte für die Sozialdemokraten hingewiesen und die Hoffnung geäußert, dass eine andere personelle Aufstellung der Partei aus dem Tief heraushelfen könne. Das Personaltableau wurde dem Vernehmen nach in einem ausgewählten Kreis von Bezirksparteichefs besprochen, an dem Müller, Giffey und Saleh teilnahmen. Die Entscheidung sei zwischen Weihnachten und Neujahr in ihm gereift, erklärte Müller am Nachmittag, als er demonstrativ geschlossen gemeinsam mit Giffey und Saleh vor die Presse trat. Als Regierender Bürgermeister habe er sich „viel vorgenommen“, sagte Müller. Den Parteivorsitz aufzugeben, bedeute für ihn auch „ein Stück Freiheit“ zurückzugewinnen.

„Ich bin Berlinerin. Und als Berlinerin liebe ich meine Stadt“, erklärte Franziska Giffey. „Ich bin bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Das wird gut, ich sach’s Ihnen.“ Alle drei betonten die vorläufige Arbeitsteilung. Alles andere werde Zeit später entschieden, so Müller. Die Spitzenkandidatur solle erst im Frühjahr 2021 geklärt werden.