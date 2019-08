Blickt "mit Freude und großem Engagement auf die Arbeit, die im Ministerium ansteht": Franziska Giffey. (Kay Nietfeld/dpa)

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) macht nach Angaben ihres Ministeriums ihre Arbeit wie gewohnt weiter. Es sei richtig, dass sich Ministerin Giffey gegen eine Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz entschieden habe, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Solange eine Entscheidung der Freien Universität bezüglich ihrer Doktorarbeit nicht gefallen sei, konzentriere sich die Ministerin „mit Freude und großem Engagement auf die Arbeit, die im Ministerium ansteht – so wie in den zurückliegenden Monaten auch“, hieß es weiter.

„Die Überprüfung ihrer Doktorarbeit durch die Freie Universität Berlin soll die personelle Neuaufstellung der SPD nicht überschatten oder gar belasten. Für den Fall, dass ihr der Doktortitel aberkannt werden sollte, kündigt Franziska Giffey an, ihr Amt als Bundesministerin aufzugeben“, teilte die Sprecherin weiter mit.

Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer hatte zuvor bekannt gegeben, dass Giffey sich nicht für den SPD-Vorsitz bewerben will. Giffey hatte dies in einem Brief an Dreyer angekündigt. Zuerst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) darüber berichtet. Die Universität prüft die Dissertation der SPD-Politikerin seit Februar wegen eines Plagiatsverdachts. (dpa)