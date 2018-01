Die Gasumstellung ist ein gigantisches Projekt. Bei insgesamt 450 000 Hausbesuchen in 170 000 Haushalten in Bremen tauchen dabei automatisch Probleme auf. Da ist der Kunde nicht in den eigenen vier Wänden, der Monteur kommt nicht oder der Gerätetyp der Therme kann nicht festgestellt werden.

Es ist für alle Betroffenen – ganz gleich ob Servicemitarbeiter bei Wesernetz, Fachkraft oder Kunde – eine Belastungsprobe. Gut, dass der Gesetzgeber zumindest entschieden hat, dass die Endverbraucher die Umstellung von L- auf H-Gas nichts kosten soll.

Was bei der Umstellung allerdings noch viel mehr in den Köpfen verankert sein sollte: Fossile Energie aus Brennstoffen wird es nicht für immer geben. Die Energiereserven dieser Welt gehen zur Neige. Nur, weil nicht mehr genügend L-Gas geliefert werden kann, muss überhaupt umgestellt werden.

Der Energieverbrauch der Menschen steigt immer weiter an. Wie lange werden die H-Gasreserven noch reichen? Irgendwann sind sie weg. Also muss künftig auch mehr über die Entwicklung regenerativer Energien nachgedacht, mehr Geld in die Forschung gesteckt werden. Denn die Zeit läuft.