Zwei Wochen haben auf dem UN-Klimagipfel in Madrid die Delegationen aus 200 Ländern getagt, um Maßnahmen gegen die fortschreitende Erderhitzung zu vereinbaren. Doch sie schafften es auch nach nächtelangen Verhandlungen in der Schlussrunde nicht, sich auf nennenswerte Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel zu einigen. Ein Trauerspiel, das der Dringlichkeit der Klimakrise nicht gerecht wird. In einer mehr als vagen Abschlusserklärung wurden alle wichtigen Verhandlungspunkte, wie etwa die Zusage ehrgeizigerer Ziele bei der Reduzierung der Treibhausgase, aufs nächste Jahr verschoben. Man kann nur hoffen, dass es 2020, auf dem nächsten Treffen in Glasgow, wirklich vorwärts geht. Alles andere wäre eine Katastrophe. Das Abschlusspapier des Madrider Gipfels enthält nichts anderes als unverbindliche Appelle. Oder kurz gesagt: Es besteht nur aus heißer Luft.

Die Bürger müssen sich angesichts dieses Versagens zu Recht fragen, ob diese jährlichen Klima-Mammutgipfel überhaupt Sinn machen. Nicht nur, weil in Madrid vorzeigbare Ergebnisse ausblieben. Sondern auch, weil es wenig klimafreundlich ist, 25 000 Delegierte aus aller Welt für einen Null-Gipfel anreisen zu lassen. Wäre es im 21. Jahrhundert nicht nachhaltiger, per Videokonferenz zu tagen? Sollte man die hochrangigen politischen Gipfeltreffen nicht besser auf Momente beschränken, in denen Abkommen unterschriftsreif sind?

Doch bei aller Enttäuschung über den gescheiterten Klimagipfel in Madrid sollte eines nicht vergessen werden: Die globale Energiewende, der Kampf gegen die Erderwärmung, das Ziel der Klimaneutralität – all dies ist nicht über Nacht zu erreichen. Der globale Klimaschutz ist ein langer und mühsamer Weg, der diplomatische Geduld benötigt. Und der Vorreiter wie die EU braucht, die der Welt beweisen, dass es auch anders geht. In der Debatte wird manchmal vergessen, dass Klimaschutz nicht nur eine Angelegenheit der gewählten Regierungen ist. Sondern Klimaschutz fängt konsequenterweise schon bei jedem zu Hause an. Und er kollidiert dann umgehend mit Annehmlichkeiten, die uns wichtig sind, wie etwa das Auto, die Heizung oder auch Urlaubsreisen. Dabei spürt man schnell am eigenen Leibe, dass ein klimaneutraler Lebenswandel gar nicht so einfach ist – und dass er erst Recht nicht von heute auf morgen zu erreichen ist.