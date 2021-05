EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel vor Beginn der Eröffnungszeremonie im Alfandega do Porto Congress Center. (TIAGO PETINGA/DPA)

Die Bundeskanzlerin nahm das fatale Signal, das ihr Fernbleiben aussandte, in Kauf. Als die EU-Spitzen am Freitag im portugiesischen Porto über gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, Mindestlöhne und neue Job-Sicherheiten in einer digitalisierten Gesellschaft diskutierten, fehlte Angela Merkel und ließ sich von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vertreten. Auch vor vier Jahren, als die Staats- und Regierungschefs eine erste Erklärung der Sozialrechte verabschiedeten, war die deutsche Regierungschefin zu Hause geblieben. Damals wurden laufende Koalitionsverhandlungen als Grund genannt, dieses Mal die Pandemie. Wie Merkel waren auch die Premiers aus den Niederlanden und Malta nicht erschienen – ein „schwacher Nicht-Auftritt“, wie kurz vor Beginn die Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Katarina Barley (SPD), befand.

Große Lücke zwischen Bruttoverdiensten

„Das soziale Europa ist wichtiger denn ja“, sagte Heil in Porto. Doch so einfach ist die Sache nicht. Die Zahlen scheinen eindeutig: Zwischen den Bruttoverdiensten in der Gemeinschaft klafft eine große Lücke. In Dänemark lag das Bruttoeinkommen laut Europäischen Statistikamt im Jahr 2018 bei 4057 Euro im Monat, in Bulgarien waren es 442 Euro. Bei einer EU-weiten Umfrage gaben 2019 6,2 Prozent der Befragten an, sie könnten aus Geldnot ihre Wohnung nicht ausreichend heizen. 91 Millionen Menschen (von insgesamt 445 Millionen EU-Bürgern) leben nach aktuellen Angaben von Eurostat unterhalb der Armutsgrenze.

Schon im März gab EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deshalb mehrere Ziele aus, die sich nun in der Erklärung von Porto wiederfinden. Demnach soll bis 2030 die Quote der Erwerbstätigen von 72 auf 78 Prozent der EU-Bürger zwischen 20 und 64 Jahren steigen. 60 Prozent der Arbeitnehmer sollen eine berufliche Fortbildung bekommen können – derzeit sind es gerade mal 40 Prozent. Der Mindestlohn soll nach einheitlichen Berechnungsmethoden ermittelt werden, um nicht länger derart unterschiedlich auszufallen. Er beträgt derzeit zwei Euro in Bulgarien und 12,73 Euro in Luxemburg. Deutschland gehört mit 9,50 Euro zum oberen Drittel. Da liegen Anpassungen auf der Hand. „Wir müssen sicherstellen, dass der soziale Aspekt absolute Priorität hat“, betonte von der Leyen.

Mehr zum Thema Kommentar über einen EU-Mindestlohn Unsinniger Lösungsansatz Die Zahl der Geringverdiener ist in der Europäischen Union groß. Aber die Lösung für einen Mindestlohn liegt nicht in Brüssel, sondern in den Mitgliedsländern, meint ... mehr »

Aber es gibt auch eine andere Seite. Die Sozialpolitik zählt zu den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und schon im Vorfeld des Treffens kündigten elf Regierungen an, daran auch nichts ändern zu wollen – und die stammen keineswegs nur aus dem reicheren Norden der Gemeinschaft. Einige der osteuropäischen Regierungen wehren sich gegen Vorgaben wie höhere Mindestlöhne, weil sie aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Produktivität bei den Sozialleistungen nicht mit anderen EU-Partnern mithalten können. Außerdem stellen ihre niedrigen Löhne einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Rest der Union dar. Auf der anderen Seite befürchten zum Beispiel die skandinavischen Länder, dass ihre hohen Sozialstandards durch Mindestregelungen unterlaufen werden könnten. Und so setzten sich unter anderem Österreich, die Niederlande, Bulgarien und die baltischen Staaten gegen verbindliche Vorgaben und deren allzu bindende Festschreibung ein.

Also beließ es die Gemeinschaft dabei, Wünschenswertes zu vereinbaren, ohne daraus verpflichtende Ziele zu machen. Der CDU-Sozialexperte und EU-Abgeordnete Dennis Radtke hatte das schon befürchtet und bereits im Vorfeld gesagt: „Hoffentlich ist in der Gipfelerklärung noch ein bisschen Substanz drin.“ Am Ende war es eher wenig.

Zur Sache

Die Säule sozialer Rechte

Im November 2017 einigten sich die Staaten im schwedischen Göteborg auf die sogenannte Säule sozialer Rechte. Sie enthält 20 Punkte. Chancengleichheit für Männer und Frauen, das Recht auf eine „gerechte Entlohnung“, ein besserer Arbeitsschutz für Pizzaboten und Callcenter-Beschäftigte, ein Mindesteinkommen, angemessene Einkünfte im Alter - alles schon damals auf der Agenda. Nur war es eine eher unverbindliche Absichtserklärung. Nun wollte die sozialdemokratische Regierung in Portugal ihre Zeit im Vorsitz der EU-Länder nutzen und die Umsetzung voranbringen. Der Sozialgipfel war schon vor der Pandemie in Planung. Aber die Furcht vor Jobverlusten und Unternehmenspleiten in der Krise macht die Themen noch dringender.