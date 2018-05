Während der Abschlusspressekonferenz war selbst Reinhard Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, ein wenig fassungslos. Gerade hatte eine Journalistin gefragt, wie es sein könne, dass in manchen Gottesdiensten beim 101. Deutschen Katholikentag in Münster den Priestern die Hostien ausgingen. „Zu wenig Hostien“, sagte Marx staunend. „Da sehen Sie, dass unsere Kirche im Aufbruch ist.“

In der Tat: Wer in den vergangenen Tagen durch Münster ging, konnte viele Zeichen einer lebendigen, an Spiritualität und Politik gleichermaßen interessierten Kirche sehen. 50 000 Dauerteilnehmer und 25 000 Tagesbesucher des Katholikentags waren schon zahlenmäßig eine Ansage. Noch vor vier Jahren, im auch nicht gerade antikatholischen Regensburg, hatte der Katholikentag gerade einmal 36 000 Dauerteilnehmer.

Doch auch inhaltlich traf der Katholikentag den Nerv der Zeit: Dass die größte Zusammenkunft politisch interessierter Menschen, die es in diesem Jahr in Deutschland gibt, am Tag nach dem Ausstieg des amerikanischen Präsidenten Donald Trump aus dem Atom­abkommen mit dem Iran begann und auch noch unter dem Motto „Suche Frieden“ stattfand, war ein echter Glücksgriff der Veranstalter.

Denn während es noch vor zwei Jahren in Leipzig so schien, als wären politische Diskussionen bei Katholikentagen nicht länger gefragt, waren gerade diese Veranstaltungen in Münster überfüllt. In der westfälischen Bischofsstadt nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich von der versammelten Spitzenpolitik aus erster Hand erklären zu lassen, wie es nun politisch weitergehen soll, und dabei auch die eigene Meinung einzubringen. Und immer wieder wurde deutlich: Je mehr sich die weltpolitische Lage zuspitzt, desto intensiver muss nach alternativen Wegen aus Konflikten gesucht werden. Weswegen Angela Merkel von den Besuchern Applaus für die Aussage erhielt, Deutschland wolle sich stärker als bisher für eine friedliche Lösung in Syrien engagieren.

Doch in Münster ging es nicht nur um die Außenpolitik: Auch die Debatte um die Kreuze an der Wand von bayerischen Amtsstuben wurde geführt – und auch bei den Katholiken dominierte das Unverständnis gegenüber der Position der CSU. Da hat es durchaus Symbolkraft, dass ausgerechnet Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wegen angeblicher „Reiseprobleme“ eine Veranstaltung auf dem Katholikentag absagte, und dann in einem Beitrag des „Spiegel“ Kardinal Marx scharf angriff. Die oft noch als geradezu natürlich angesehene Partnerschaft von CSU und katholischer Kirche ist in Wirklichkeit längst Geschichte. Die Kreuzesdebatte und der Katholikentag zeigten eindrücklich, dass die Entfremdung zwischen der bayerischen C-Partei und den beiden großen Kirchen wohl nie so groß war wie heute.

Fast noch wichtiger als die politischen Stellungnahmen auf dem Katholikentag waren indes die binnenkirchlichen Debatten. Vor allem die Frage, ob evangelische Ehepartner von Katholiken in besonderen Ausnahmefällen zur katholischen Kommunion zugelassen werden, bewegte die Besucher des Münsteraner Christentreffens. Dass sieben katholische Bischöfe mit Rücksicht auf die katholische Weltkirche beim Papst gegen diese Pläne intervenierten, stieß nicht unbedingt auf Zustimmung – der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki musste sogar vereinzelte Buh-Rufe ertragen, als er seine Position verteidigte. Und Kardinal Marx ließ ohnehin kaum Zweifel daran, wie es künftig weitergehen solle: Eine einmütige Entscheidung müsse nicht Einstimmigkeit bedeuten, machte er in Münster deutlich.

Womit aus Westfalen in der Abendmahlfrage gleich mehrere klare Signale ausgehen: Zum einen wird die Bischofskonferenz wohl mit großer Mehrheit, aber eben nicht einstimmig die Kommunionszulassung von Protestanten im Einzelfall regeln. Was die übergroße Mehrheit der Christen in Deutschland vermutlich zu Recht begrüßen wird. Zum zweiten wird diese Regelung sicher nicht in allen deutschen Bistümern in Kraft gesetzt werden, denn die Positionen der wichtigsten Kontrahenten Marx und Woelki blieben unverändert.

Und drittens wird man sich die Frage stellen müssen, ob nach Ende der sechsjährigen Amtszeit von Marx als Vorsitzendem der deutschen Bischofskonferenz der Erzbischof von München und Freising überhaupt eine Chance auf Wiederwahl hat. Denn so sehr der nach Rom geschickte Brief der Minderheit ein verheerendes Signal für die Ökumene war, so wenig zeugt das forsche Auftreten des Kardinals beim Katholikentag von einem guten Führungsstil in der Bischofskonferenz.