Symbol für den Kampf gegen den Terror in Nigeria: die weltweite Kampagne für die Freilassung der von fanatischen Boko-Haram-Islamisten entführten Schülerinnen. (Pius Utomi Ekpei)

Der Tag, an dem die Welt mit Entsetzen auf einen vergessen Ort dieser Erde blickte, bedeutete für 276 Mädchen und ihre Familien das Ende ihres bisherigen Lebens. Fünf Jahre ist es her, dass die Terrormiliz Boko Haram Schülerinnen aus einem Internat in der Stadt Chibok im Nordosten Nigerias verschleppte. Einige der Mädchen konnten während der Entführung fliehen, einige wurden Monate später freigelassen – doch mindestens 100 Mädchen sind noch heute in der Gewalt der Entführer.

Die Entführung wurde damals zum Symbol für das brutale Vorgehen von Boko Haram und erregte international viel Aufmerksamkeit. Mit der Kampagne #BringBackOurGirls versuchten auch Prominente, sich für die Freilassung der Mädchen einzusetzen – darunter die damalige First Lady Michelle Obama. Doch auch wenn es gelang, im Austausch gegen inhaftierte Kämpfer einen Großteil der Mädchen zu befreien: Die Not der jungen Frauen in Nigeria blieb.

Der Jahrestag ist eine schreckliche Erinnerung an die traditionell verankerte Unterdrückung von Mädchen und jungen Frauen in dieser Region. Eine Unterdrückung, die auch Mitauslöser und Treiber der Krise ist. Das perfide Ziel von Boko Haram: Bildung für Mädchen und Frauen verhindern. Sie werden entführt, gequält, zwangsverheiratet, geschwängert und als Selbstmordattentäterinnen missbraucht. Die Gefahr geht dabei nicht nur von Boko Haram selbst aus, sondern auch von Sicherheitskräften, Nachbarn oder den eigenen Familien. Obwohl Mädchen und junge Frauen die größte Last dieser Krise tragen, haben sie keine Stimme. Doch wir müssen diesen Mädchen zuhören.

Mädchen müssen zur Schule gehen

Wir dürfen die Augen vor ihrem Leid nicht verschließen, müssen gleichzeitig ihre Stärke sehen. Wir müssen sie nicht nur vor Gewalt und Missbrauch schützen und verhindern, dass sie als Kriegswaffen für den Terror instrumentalisiert werden. Wir müssen vor allem erkennen: Ohne sie schaffen wir es nicht, diese Krise zu überwinden. Mädchen, die zur Schule gehen, tragen später zum Einkommen ihrer Familie und zum Wirtschaftswachstum der Region bei. Sie heiraten später, bekommen weniger und gesündere Kinder.

Wenn wir Mädchen und Frauen stärken, können wir es gemeinsam mit ihnen schaffen, tradierte Rollenmuster aufzubrechen und so den Kreislauf aus Armut, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und fehlenden Perspektiven zu durchbrechen – Faktoren, die wie Treibstoff für die Radikalisierung junger Menschen durch Boko Haram wirken. Gleichberechtigung hätte diesen nun ein Jahrzehnt dauernden Terrorkrieg vermutlich verhindert und wird die Lösung für eine bessere Zukunft sein.

Zur Person

Unsere Gastautorin ist seit 2010 Vorsitzende der Geschäftsführung des Kinderhilfswerks Plan International Deutschland. Vorher war sie 21 Jahre als Journalistin beim „Hamburger Abendblatt“ tätig.