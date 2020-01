Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – dieser Satz wird mehr und mehr zur Phrase. Was gewerkschaftliche Interessenvertretungen seit ihrem Bestehen fordern, wird durch Zulagen für Fachkräfte ad absurdum geführt. Es gibt keine plausible Erklärung, warum beispielsweise zwei Ingenieure, die beide in einer 40-Stunden-Woche die gleiche Tätigkeit in vergleichbarer Qualität ausfüllen, unterschiedliche Gehälter bekommen.

Klar ist es schwierig für Behörden oder kommunale Eigenbetriebe, die der Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehören, Fachkräfte zu gewinnen, wenn in der Privatwirtschaft wesentlich mehr gezahlt wird. Doch anstatt mit einer befristeten Zulage von bis zu 1000 Euro monatlich Ingenieure, Ärzte oder IT-Personal zu ködern oder an den öffentlichen Dienst zu binden, wäre ein entsprechender attraktiver Tarifvertrag nötig. Neben der Bezahlung müssen zudem die Arbeitsbedingungen besser werden. So fordert es auch der Gesamtpersonalrat.

Eine solche Zulage wird nicht nur für soziale Ungerechtigkeit unter den Mitarbeitern sorgen, sie schafft auch Unruhe, Unmut und Unverständnis. Das schadet am Ende den Arbeitgebern.