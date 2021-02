Was für eine Freude: Anfang 2019 hatte der Brandenburger Landtag ein Paritätsgesetz verabschiedet. Gegen die Stimmen von CDU und AfD, aber nun ja. Abgeordnete und Frauenvertreterinnen von SPD, Linke und Grünen machten lachend Selfies und posteten die Bilder ihres Erfolges in den sozialen Netzwerken.

Das Paritätsgesetz sollte alle Parteien verpflichten, gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten zu den Landtagswahlen aufzustellen. Anderthalb Jahre später war der Traum schon wieder ausgeträumt. NPD und AfD hatten vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und recht bekommen. Auch in Thüringen hatte kurz zuvor das Landesverfassungsgericht so geurteilt.

Vergleichbares ist vor zwei Wochen passiert, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, eine Klage des Münchner Bündnisses Parité abzuweisen. Die Frauen hatten das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 angefochten, weil sie mit nur 31 Prozent Frauenanteil im Parlament das Grundrecht auf Gleichberechtigung verletzt sahen. Ihrer Ansicht nach hätten die Parteien ihre Listen paritätisch besetzen müssen.

Grundlage ihrer Klage war Artikel 3 des Grundgesetzes, der Frauen und Männern nicht nur die Gleichberechtigung garantiert, sondern auch die Beseitigung bestehender Nachteile. Das Gericht – übrigens mit fünf Frauen und drei Männern besetzt – sah das bekanntlich anders.

Mehr zum Thema Für mehr Frauen in der Bürgerschaft Bremer Koalition prüft Paritätsgesetz Genauso viele Frauen wie Männer im Parlament: Das ist das Ziel von Rot-Grün-Rot. Die Koalition will deshalb jetzt juristisch prüfen lassen, ob ein Paritätsgesetz in ... mehr »

Parité-­Gesetz würde neue Ungerechtigkeiten schaffen

Die Frage, ob es überhaupt ein Parité-­Gesetz auf Bundesebene geben sollte, muss man trotz der guten Absicht verneinen. Ein Gesetz, das starr nach den Kategorien Mann und Frau trennt, würde neue Ungerechtigkeiten schaffen. Es würde zudem gegen die Gestaltungsfreiheit der Parlamente verstoßen. Und, ganz wichtig: Es bestünde die Gefahr, dass ein Parlament von der Bevölkerung nur noch als legitim anerkannt würde, wenn es sichtbar alle Teile der Gesellschaft abbildet. Aber was sind „alle Teile“? Im globalisierten Zeitalter hat jeder Bürger mehrere soziale und kulturelle Identitäten.

Aber so, wie es jetzt im Bundestag aussieht, sollte es auch nicht bleiben: rechtsaußen bei der AfD die Reihen aus Anzugbrüsten mit 79 Männern und neun versprengten Frauen. Bei FDP und Union sieht es besser, aber bei Weitem nicht gut aus. Bei den Liberalen sind 22,5 Prozent der Abgeordneten Frauen, bei CDU und CSU lediglich 19,9 Prozent. Repräsentanz und Teilhabe sehen weiß Gott anders aus. Und tatsächlich ist es doch wichtig für die Demokratie, dass Frauen ihre anders gelagerten Lebenswirklichkeiten in die politischen Prozesse einbringen.

Da hilft nur, dass die Parteien aus eigener Kraft und Einsicht handeln. Deutlich mehr Frauen müssten im Reißverschlussprinzip auf die vordersten Listenplätze gewählt werden. Wenn nicht, bleibt es bei den Kandidaturen weiblicher Mitglieder, die sich im Wahlkampf sehr modern ausnehmen. Am Ende aber ist es eben der Parteifreund von Platz eins, der das Mandat erringt. Die Parteien sollten dafür moderne, bindende Satzungen beschließen. SPD, Grüne und Linke praktizieren das sehr erfolgreich. Und wer wie die AfD die verbriefte politische Teilhabe von Frauen ablehnt, wird eben von weniger Frauen gewählt.

Mehr zum Thema Kommentar zur Frauenquote Längst überfällig In Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern muss in Zukunft mindestens eine Frau sitzen. Eine wichtige ... mehr »

CDU will bis 2025 50-Prozent-Quote für Listenplätze

Spricht man Politiker auf das Thema an, wird gern das Argument bemüht, es gäbe leider zu wenige, die sich das zutrauten. Das stimmt. Wahr ist aber auch: Solange eine Partei strukturell, kommunikativ und kulturell den männlichen Politiker als Normalität versteht, schreckt das Frauen eher ab. Da helfen auch keine gut gemeinten Mentoring-­Programme für den Parteinachwuchs – Parteien müssen sich so organisieren, dass sie einladend wirken und Macht­optionen öffnen. Gerne im Wettbewerbsverfahren.

Während es bei der FDP, zumindest bei den Jungliberalen, zuletzt zaghafte Vorwärtsbewegungen Richtung Quote gegeben hat, hat sich die CDU mittlerweile tatsächlich auf den Weg zu mehr Teilhabe und Repräsentanz gemacht. Bis 2025 will sie eine 50-Prozent-Quote für Listenplätze einführen. Die Direktkandidaturen bleiben dabei unangetastet. Wahl um Wahl würde sich auf diese Weise die Zahl konservativer Frauen in den Parlamenten erhöhen.

Wie sagte Kanadas Premier Justin Trudeau so treffend, als er sein fifty-fifty besetztes Kabinett präsentierte? „Because it’s 2015.“ In Deutschland ist gerade das Wahljahr 2021 angebrochen.