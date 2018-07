Viele Frauen arbeiten unfreiwillig in Teilzeit oder auf Minijobbasis. Sie stoßen im Berufsleben oft an die "gläserne Decke", ab der Aufstiegschancen eher Männern eingeräumt werden. (Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa)

Ob Frauen und Männer gesellschaftlich gleichgestellt sind, ist eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Sie kann nicht annähernd mit „Ja“ beantwortet werden, wie wir aus zahlreichen Statistiken und Alltagsberichten über Einkommen und Rente, über familiäre Aufgabenteilung und betriebliche Aufstiegschancen wissen. Es gibt Fortschritte, die zäh erkämpft wurden, aber auch Stillstand und neue Rückschritte.

Da ist zum einen der Einkommensunterschied von bundesweit durchschnittlich 21 Prozent („Gender Pay Gap“), der sich beharrlich hält. Weil typische „Frauenberufe“ etwa in der Pflege deutlich schlechter bezahlt werden als männlich geprägte Berufe. Weil Frauen den größten Teil unbezahlter Haus- oder Erziehungsarbeit bestreiten.

Viele Frauen arbeiten unfreiwillig in Teilzeit oder auf Minijobbasis. Sie stoßen im Berufsleben oft an die "gläserne Decke", ab der Aufstiegschancen eher Männern eingeräumt werden. In der Folge ist die Rentenlücke zwischen den Geschlechtern hierzulande eine der größten in der EU. Ungleiche Chancen und strukturelle Benachteiligungen sind nicht vom Himmel gefallen, sondern politisch gemacht.

Ein Beispiel ist das Ehegattensplitting, was vergangene Woche nahezu unverändert sein 60-jähriges Jubiläum erreichte: Über die gemeinsame Veranlagung von Ehepartnern privilegiert die Bundesregierung verheiratete Paare (auch ohne Kinder) mit rund 22 Milliarden Euro jährlich. Besonders stark profitieren Ehepaare von der gemeinsamen Besteuerung, wenn eine Person ein besonders gutes und die andere ein geringes oder gar kein Einkommen hat. Es gibt Gegenbeispiele, aber überwiegend fällt Frauen aus genannten Gründen die Zuverdienst-Rolle zu.

Trotzdem wirkt das Ehegattensplitting seit 1958 als steuerlicher Fehlanreiz, der die traditionelle Rolle der Frau im Haushalt und des Mannes als Hauptverdiener festigt. Dass das Ehegattensplitting per se Alleinerziehende und andere familiäre Verantwortungsgemeinschaften von steuerlichen Vorteilen ausschließt, unterstreicht seine ungerechte Wirkung.

Dies zu ändern, ist nur eine der Gleichstellungsaufgaben, die heute endlich im Sinne aller umgesetzt werden müssen. Es gibt Perspektiven der Familienförderung wie die Kindergrundsicherung, die gezielt etwas gegen Kinder- und Frauenarmut ausrichten können statt soziale Ungleichheiten zu befördern. Es wird höchste Zeit für einen Gleichstellungsaktivismus, der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und Armutsbekämpfung zusammen denkt.

Zur Person

Unsere Gastautorin Doris Achelwilm ist seit September 2017 Mitglied des Bundestages aus Bremen-Walle. In der Linksfraktion nimmt sie die Aufgaben der gleichstellungs- und medienpolitischen Sprecherin wahr.