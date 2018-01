Flüchtlinge bringen sich vor einer Staubwolke in Sicherheit. Für den Westen Afrikas ist kein Zusammenhang zwischen Klimaveränderung und Migration erkennbar, sagt Martin Doevenspeck. (© Thomas Mukoya / Reuters, REUTERS)

Es gibt dramatische Szenarien zu Klimaflüchtlingen. Gegenwärtig sollen es jedes Jahr rund 20 Millionen sein, bis 2050 könnten es angeblich rund 200 Millionen sein. Wie realistisch sind solche Vorhersagen?

Martin Doevenspeck: Diese Szenarien sind hochspekulativ. Die letzte Veröffentlichung, die eine große Aufmerksamkeit erregt hat, erschien Ende 2017 im sehr renommierten Wissenschaftsjournal „Science“. Zwei Ökonomen von der Columbia University in New York wollen ausgerechnet haben, wie viele Klimaflüchtlinge in den Jahren zwischen 2000 und 2014 in der EU Asyl beantragt haben. Die Autoren haben sich die Herkunftsländer angeschaut und sich dann gefragt, ob es einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Asylanträge und der Erhöhung der Temperatur gab. Das Ergebnis: Je länger und je stärker die Temperaturen stiegen, desto mehr Flüchtlinge kamen aus diesen Ländern.

Wie wurde die Studie von Fachwelt und Medien aufgenommen?

Es war exemplarisch, wie dann mit dieser Studie umgegangen wurde. Die Reaktion der Presse war wie fast immer: „Oh Gott, wir bekommen ganz viele Klimaflüchtlinge.“ Die Rezeption der Studie in der Wissenschaft war hingegen verheerend: eine idiotische Statistik mit ganz schwachen Korrelationen. Die Studie hat zum Beispiel ignoriert, dass es im untersuchten Zeitraum in vielen der Herkunftsländer politische Unruhen oder politische Instabilität gab. Das heißt: Ein Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und Migration konnte gar nicht nachgewiesen werden.

Sie forschen über Migration in Westafrika. Was sind die Ergebnisse Ihrer bisherigen Arbeit?

Wir hatten ein großes Forschungsprojekt in Mali und Senegal. Wir hatten uns Räume ausgesucht, in denen es problematische ökologische Entwicklungen gibt, die auch zu Problemen in der Landwirtschaft führen könnten. Gleichzeitig gibt es in diesen Räumen eine vergleichsweise hohe Auswanderung. Im Rahmen des Projekts haben wir auch 900 Personen befragt. Das Ergebnis: Im Prinzip hat niemand einen im weitesten Sinne umwelt- oder klimabedingten Migrationsgrund angegeben. Stattdessen hörten wir häufiger Sätze wie: „Okay, ich bin wegen einer schlechten Ernte nach Dakar oder Bamako gegangen, ich bin aber auch wieder zurückgekommen.“

Martin Dövenspeck, Professor für Politische Geografie an der Uni Bayreuth (Frank Thomas Koch)

Und fragte man nach den Gründen für die schlechte Ernte, dann hieß es oft: „Wir hatten kein Geld für Dünger“ oder „Wir hatten keine Arbeitskräfte“. Die Menschen dort wandern oft aus anderen Gründen in die Städte ab: Bildungsmigration, der Wunsch auf ein besseres Leben, bessere Arbeitsmöglichkeiten, Konflikte im Dorf. Es ergibt sich ein ganz anderes, ein differenziertes Bild. Es besteht dort also kein klarer Zusammenhang zwischen Klimaveränderung und Migration. In Westafrika und gerade im Sahel-Gebiet hat es schon immer große Schwankungen bei den Niederschlägen gegeben. Das war auch immer schon ein Grund, kurzfristig und zirkulär zu migrieren, als Anpassungsstrategie an das variable Klima. Wir können mit unseren Forschungen diese Szenarien über Klimaflüchtlinge nicht bestätigen. Nach dem Motto: Wenn das so weitergeht in der Sahel-Zone, dann werden jedes Jahr Hunderttausende abwandern. Aber ich spreche jetzt von Westafrika. Ich spreche nicht von Inseln im Pazifik, wo die Menschen vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind.

Aber es gibt ja auch Menschen aus Westafrika, die nach Europa kommen. Welche Motive haben sie?

Das ist eine klassische Arbeitsmigration. Aber man muss auch Gruppen von dieser Feststellung ausklammern: Etwa Personen aus Nigeria, wo es Terrorattacken durch Boko Haram und andere politische Probleme gibt, oder Menschen aus Gambia, wo eine starke politische Repression herrscht. Zu der Arbeitsmigration würden Ökonomen sagen: Die Leute wollen ihr Humankapital veredeln. Aber das machen wir ja alle. Und hier in Europa müssen wir zudem heutzutage hochmobil sein. Aber der Afrikaner, der soll bleiben, wo er ist.

Welche Rolle spielt dabei die Globalisierung?

Es besteht tatsächlich ein Zusammenhang mit der Globalisierung. Durch sie gibt es einerseits viel bessere Möglichkeiten, auf langen Strecken überhaupt mobil zu sein. Andererseits bedeutet Globalisierung auch eine Globalisierung von Lebensstilen. Der Wunsch nach bestimmten Lebensstilen ist ein globales Phänomen. Afrika hat heute 1,4 Milliarden Einwohner, eine überwiegend junge Bevölkerung. Und die treffen oft auf fehlende ökonomische Chancen; sie vermissen Möglichkeiten, sich zu verwirklichen; oder sie wollen einfach nur ein besseres Leben führen.

Aber die EU und Deutschland versuchen doch schon seit einigen Jahren, die Migration durch Hilfe und Entwicklung in den Herkunftsländern einzudämmen.

Doch was heißt das: Wir entwickeln jetzt die Länder, was immer „Entwicklung“ auch ist, und betreiben damit angeblich Fluchtursachenbekämpfung. Dann erhöht sich vielleicht irgendwann das Einkommen im Schnitt um zwei oder drei Dollar am Tag. Aber nur deshalb bleibt ja kein Mensch dort. Wir wissen doch: Die Migranten, die nach Europa kommen, haben Rücklagen oder sich irgendwie Geld zusammengekratzt. Und das ist ein empirischer Sachverhalt: Je mehr Ressourcen die Leute zur Verfügung haben, desto mobiler sind sie. Eine wirkliche Bekämpfung der Fluchtursachen wäre es, wenn die EU beispielsweise ein umfassendes Afrika-Konzept hätte, vielleicht eine Art Marshall-Plan. Und wenn sie die Diktatoren auf dem Kontinent nicht mehr unterstützen würde. Aber die EU verlegt im Moment ihre Außengrenze nach Afrika. Und sie unterstützt damit problematische Regime wie im Niger oder einen wie Sudans Diktator Al-Baschir, der eigentlich international geächtet ist. Nigers Präsident Mahamadou Issoufou soll von der EU einen dreistelligen Millionenbetrag dafür bekommen haben, damit er die wichtige Migrationsroute über Agadez dicht macht und die Grenzen des Landes sichert. Es werden Zäune gebaut, deutsche Grenzschützer bilden Nigers Grenzschützer aus, es wird ein Grenzschutzsystem installiert. Der Weg über Agadez ist mittlerweile dicht – aber die Flüchtlinge weichen auf andere Routen aus. Diese Politik der EU führt überhaupt nicht dazu, dass die Gründe für die Migration nach Europa weniger werden.

Mehr Globalisierung bedeutet also automatisch mehr Wanderungsbewegungen?

Absolut. Diese Verbreitung von bestimmten Bildern, von Lebensstilen, die verbesserten Reisemöglichkeiten, das ist das, was die internationale Migration weiter anheizt. Kurzfristig, wie zum Beispiel durch die Schließung der Agadez-Route, kann man die Migration vielleicht ein wenig blocken. Aber langfristig lässt sie sich nicht aufhalten. In Deutschland sollten wir nun eine ernsthafte und gesellschaftlich breite Debatte führen, wie wir damit umgehen wollen.

Das Interview führte Norbert Holst.