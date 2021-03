Soziologin Hilke Brockmann spricht sich dafür aus, zusätzliche Gewinne durch die Corona-Pandemie umzuverteilen, um den Verlieren durch die Krise zu helfen. (Sina Schuldt / dpa)

„Glück ist ein omnipräsenter Begriff. Die Leute machen sich seit Jahrtausenden darüber Gedanken“, sagt Hilke Brockmann. Sie ist Soziologie-Professorin und forscht zum Thema an der Jacobs University. Doch was ist Glück überhaupt?

Lange sei die Wissenschaft davon ausgegangen, dass Geld ganz wichtig für ein glückliches Leben sei, sagt Brockmann. „Wenn man ganz arm ist, dann ist Geld auch wichtig.“ Wenn die dringendsten Bedürfnisse nicht erfüllt werden könnten, spielten materielle Dinge eine große Rolle, so die Forscherin. „Das nimmt aber auch schnell ab, durchaus schon bei überschaubaren Geldmengen.“ Dann seien andere Dinge entscheidend, und zwar, ob die Menschen verlässliche und vertrauliche Beziehungen in ihrem sozialen Umfeld haben. „Im Unterschied zum materiellen Konsum gibt es bei sozialen Beziehungen keinen Gewöhnungseffekt.“ Wenn das soziale Umfeld als Bedingung erfüllt sei, gehe darum, sein Leben als sinnvoll zu empfinden.

Glück als persönliches Empfinden

Die Forschung habe sich davon wegbewegt, Glück definieren zu wollen, sagt Brockmann. Stattdessen gehe es um subjektive Bewertungen. „Was sagen denn die Leute? Sind sie glücklich oder nicht?“ Anschließend werden Erklärungen in den Lebensumständen gesucht. So macht es auch der Weltglücksbericht, der zum Weltglückstag am Sonnabend veröffentlicht wurde. Er erfasst seit 2012 wie Zufriedenheit in 156 Ländern. Er wird vom Netzwerk „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen herausgegeben und basiert auf Daten der „Gallup World Poll“.

Der Report fußt auf repräsentativen Umfragen in den einzelnen Ländern. Die Teilnehmer werden zu ihrer Zufriedenheit befragt. Anschließend werden unterschiedliche Faktoren in den Ländern herangezogen, etwa das Bruttoinlandsprodukt, der soziale Zusammenhalt, die Lebenserwartung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Großzügigkeit sowie die Wahrnehmung von Korruption in Wirtschaft und Politik.

„Korruption ist etwas, worüber sich die Menschen extrem aufregen“, sagt Brockmann. So sei es auch in der Masken-Affäre. „Es kann nicht sein, dass im Parlament Leute sitzen, die an dem Unglück, das viele haben, verdienen“, erklärt die Soziologin. Zu Beginn der Pandemie sei Deutschland noch gut dabei gewesen, die Krise zu bewältigen. Dass sich das Virus aktuell nicht eindämmen lasse, sorge sicherlich dafür, dass die Menschen unzufriedener werden. Wie lange diese Unzufriedenheit anhalte, müsse man sozial differenziert betrachten, sagt Brockmann. „Wer es nicht geschafft hat, das Unternehmen durch die Durststrecke zu fahren, oder seinen Arbeitsplatz verloren hat, wird natürlich viel lang anhaltender damit zu kämpfen haben, als jemand, der ein bisschen im Homeoffice arbeiten musste und dann wieder reisen und in Restaurants gehen kann.“ Auch Kinder und Jugendliche könnten stärker betroffen sein. „Für einen Grundschüler ist ein Jahr Corona schon arg lang.“

Gewinner der Krise sind laut Brockmann Hightech-Unternehmen. „Andere sind Verlierer qua politischer Anordnung. Die dürfen ihr Geschäft nicht aufmachen.“ Brockmann spricht sich deswegen dafür aus, die Gewinner an den Kosten der Krise zu beteiligen. Und zwar mit Steuern, die auf die zusätzlichen Profite erhoben werden, zeitlich begrenzt während der Pandemie. „Die Frage ist, ob man nicht aus Gründen der Solidarität die zusätzlichen Gewinne abschöpft und an Verlierer verteilt“, sagt Brockmann. „Was ist an solchen Gewinnen noch legitim?“ Die Ungerechtigkeiten, die die Pandemie schafft, sollten mit einem politischen Instrument begegnet werden, um die Kosten und das Unglück zielgerecht zu bekämpfen, sagt die Soziologin. Schließlich hätten die Menschen die Verluste nur aufgrund politischer Entscheidungen eingefahren. Letztendlich sei es das Ziel des Staates, Wohlfahrt für alle zu schaffen, sagt Brockmann. „Eine gute Regierung maximiert das Glück für eine maximal große Anzahl an Leuten.“

Zur Sache

Finnland steht wieder an der Spitze

Finnland ist zum vierten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gewählt worden. Das geht aus dem Weltglücksbericht hervor, der an diesem Wochenende veröffentlicht worden ist und einen Fokus darauf legt, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das Wohlbefinden der Menschen hat, darunter das Vertrauen der Bevölkerungen in ihre Mitmenschen und Regierungen.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, machte Deutschland einen Sprung nach vorn: Bezogen auf die vorläufigen Daten des Corona-Jahrs 2020 landet die Bundesrepublik auf Platz sieben der analysierten Länder. In pandemiefreien Zeiten beziehen sich die Glücksforscher normalerweise auf einen Dreijahreszeitraum. Rechnet man mit den Jahren 2018 bis 2020, steht Deutschland auf Rang 13. Zum Vergleich: Für den Zeitraum 2017 bis 2019 hatte Deutschland im Glücksreport des vergangenen Jahres den 17. Platz erreicht.

Dass Finnland auch angesichts der Pandemie ganz oben in der Glücksliste steht, kommt für die Forscher nicht überraschend. Das gegenseitige Vertrauen, wie es beim Schutz von Leben und Existenzen während der Corona-Krise geholfen habe, sei bei den Finnen immer sehr hoch, erklärten sie.